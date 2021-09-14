بايدن يعتزم استضافة قادة أستراليا والهند واليابان الأسبوع المقبل

يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن استضافة أول قمة بالحضور الشخصي لزعماء دول مجموعة الحوار الأمني الرباعي التي تضم أستراليا و الهند واليابان و الولايات المتحدة، و التي تسعى لتعزيز التعاون للتصدي لنفوذ الصين المتنامي.



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في بيان إن القمة ستعقد في البيت الأبيض بواشنطن يوم 24 سبتمبر.

وستتزامن زيارات رؤساء الوزراء الأسترالي سكوت موريسون والهندي ناريندرا مودي والياباني يوشيهيدي سوجا للولايات المتحدة مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك و التي سيلقي بايدن خطابا فيها يوم 21 سبتمبر.



كان قادة المجموعة قد عقدوا اجتماعا عن بعد في مارس وتعهدوا بالعمل عن كثب بشأن لقاحات كوفيد-19 و المناخ وضمان أن تكون منطقة المحيطين الهندي والهادي حرة و مفتوحة في مواجهة التحديات الآتية من بكين.



وقالت ساكي "استضافة قادة المجموعة توضح أن الانخراط في منطقة المحيطين الهندي و الهادي أولوية لدى إدارة بايدن و(نائبته كاملا) هاريس، و هو ما يشمل ترتيبات جديدة متعددة الأطراف لمواجهة تحديات القرن الحادي و العشرين".



كان كورت كامبل منسق السياسة الأمريكية الخاصة بالمحيطين الهادي والهندي قد قال في يوليو إن الاجتماع الذي سينعقد بالحضور الفعلي ويجري التخطيط له منذ فترة طويلة سيتمخض عن

التزامات "حاسمة" بشأن دبلوماسية اللقاحات والبنية التحتية.



وقالت ساكي إن قادة المجموعة سوف "يركزون على تعميق علاقاتنا ودفع التعاون العملي في مجالات مثل مكافحة كوفيد-19 والتعامل مع أزمة المناخ و الشراكة في التكنولوجيات الناشئة و الفضاء الشبكي، وتعزيز الحرية و الانفتاح بمنطقة المحيطين الهندي والهادي".



وقال مسؤول أمريكي كبير إن البنية التحتية ستكون من بين الموضوعات خلال القمة التي ستجرى بالحضور الشخصي.

