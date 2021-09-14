الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسباب التهام الفم عند الأبقار

أسباب التهام الفم
أسباب التهام الفم عند الأبقار

كشف تقرير للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة عن إصابة الماشية بالتهاب الفم وأسباب وعلاجه، حيث تؤثر الالتهابات على الغشاء المخاطي للتجويف الفموي، مما يؤثر سلبًا على إنتاجية الحيوان نتيجة المضاعفات ويحدث عدوى بين الأبقار:

 

 الالتهاب الفموي للأبقار.
 

• أسباب الالتهاب الفموي للأبقار

1- تناول قش خشن وردئ الجودة .
2- وجود فطريات وبكتريا بالغشاء الفموي.
3- تغذية الأبقار على نباتات سامة.
4- تناول مبيدات الحشرية والمواد الطبية غير الصالحة.
5- تناول الأعلاف الفاسدة.
6- وجود اضطرابات وفطريات في الجهاز الهضمي.
7- نقص الفيتامينات.
8- بوادر للإصابة بالتهاب الحمى القلاعية والتيفية والتهاب الكبد.

 

• أعراض الالتهاب الفموي للأبقار

1- صعوبة في المضغ ويلاحظ اختيار الطعام اللين.
2- يزيد إفراز اللعاب وتهز رأسها.
3- تورم وإحمرار في غشاء الفم.
4- انبعاث رائحة كريهة للفم وتغطية اللسان بلون رمادي.
5- التهاب الفم نتيجة درجات الحرارة أو عوامل ميكانيكية.
6- أعراض مصاحبة للحمى والقئ والإسهال مما تلهب الفم.
7- انخفاض وزن الأبقار والجاموس.
8- انخفاض الإنتاجية من الألبان.


• علاج الالتهاب الفموي

1- عدم وضع العلف الخشن للحيوان واستبداله بعلف ونباتات ناعمة واتباع نظام غذائي.
2- عدم تقديم الطعام ساخن.
3- وضع حمض الهيدروكلوريك في الماء لتعقيم تجويف الفم.
4- إضافة حمض البوريك 4 مرات يويما في الماء للتطهير.
5- منع تطور المضاعفات وانتقال المرض بجانب فحص الأبقار.
6- تقديم السيلاج للحيوان ووضع ماء مغلى للتعقيم ثم تبريدها قبل تناول الحيوان منها.
7- الاهتمام بنظافة فم البقرة.

وتواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية متابعة الماشية في المحافظات للحد من انتشار الأمراض أهمها الحمى القلاعية. 

الزراعة تكشف الالتهتت الفموي الأبقار وأسباب

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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