الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الكويت تؤكد دعمها لجهود تعزيز الاستجابة الإنسانية السريعة بأفغانستان

أفغانستان
أفغانستان

أكدت دولة الكويت أنها لن تألو جهدًا في تعزيز الاستجابة السريعة لمواجهة التداعيات الإنسانية في أفغانستان. 


وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن ذلك جاء في كلمة دولة الكويت أمام المؤتمر الوزاري رفيع المستوى بشأن الوضع الإنساني في أفغانستان وألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير جمال الغنيم. 


وقال السفير الكويتي: "إن هذا الموقف يأتي انسجامًا من إيماننا الراسخ بأن العمل الإنساني الموجه نحو النتائج وغير المتحيز يقوم على الشفافية ويصب بلا شك في مسار بناء السلام والأمن المجتمعي في أفغانستان".


وأشار إلى أن بلاده قامت مؤخرًا بتسهيل عبور أكثر من 15 ألف شخص من الأفغان ورعايا 32 جنسية مختلفة من الدول الأخرى ممن تم إجلاؤهم مؤخراً من أفغانستان، كما قدمت لهم المساعدات الإنسانية الأساسية.

 

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 410842 حالة.

 

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الكويتية - إنه تم تسجيل 117 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 407 آلاف و262 حالة، مبينًا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 12ر99 %، بالإضافة لتسجيل حالة وفاة ليصل إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 2432 حالة.

 

وأفاد بأن عدد المسحات التي تم إجراؤهھا خلال الفترة نفسها بلغ 14661 ليصبح مجموع الفحوصات 3959053 ، مشيرًا إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات 39ر0 %.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

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حوار بلا أسرار

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