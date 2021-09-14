الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بايدن يستضيف أول قمة للحوار الأمنى الرباعى فى البيت الأبيض

بايدن
بايدن

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، أن الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن سيستضيف أول قمة للحوار الأمني الرباعي (الذي يضم الولايات المتحدة والهند وأستراليا واليابان) في 24 سبتمبر الجاري.


وقالت ساكي، في بيان نشره الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض: "يتطلع الرئيس بايدن إلى الترحيب برئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون، ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، ورئيس وزراء اليابان ييوشيهيدي سوجا، في البيت الأبيض".


وأشار البيان إلى وضع المجموعة الرباعية كأولوية من جانب إدارة بايدن ونائبته كامالا هاريس، لافتا إلى عقد أول قمة بين زعماء الدول الأربعة في مارس الماضي بعد 10 سنوات من اجتماعات على مستويات حكومية أدنى، لكن القمة المقبلة هي الأولى التي يجتمع فيها زعماء الدول الأربعة وجها لوجه، حيث كانت قمة مارس افتراضية عبر دوائر الفيديو.


وأوضحت المتحدثة أن استضافة قادة الرباعية توضح أن الإدارة الأمريكية الحالية تعطي أولوية للانخراط في منطقة المحيطين الهندي والهادئ لمواجهة التحديات المشتركة، مؤكدة أن الزعماء الأربعة "سيركزون على تعميق علاقاتنا والمضي قدما في التعاون العملي في مجالات كمكافحة كوفيد-19 والتعامل مع أزمة المناخ والتشارك في التقنيات الناشئة والقضاء الإلكتروني"، والعمل على جعل منطقة المحيطين الهندي والهادئ "حرة ومفتوحة".


وأُطلق الحوار الأمني الرباعي لأول مرة عام 2007 كمنتدى استراتيجي غير رسمي سعيا لإقامة توازن مع الصين الصاعدة بقوة، وأعاد بايدن إحياءه هذا العام في ظل تركيز الإدارة الأمريكية على مواجهة نفوذ بكين في منطقة المحيطين الهندي-الهادئ.

 

وعلى صعيد آخر ، يعول الرئيس الأمريكي جو بايدن على نجاح خطته الضخمة للإصلاحات الاجتماعية لكي يعيد الزخم لعهده، ويعلق آماله على السيناتور الديمقراطي جو مانتشين الذي جدد معارضته للخطة.

 

ونظرا للمعارضة الجمهورية المتراصة سيتعين على الديمقراطيين إقرار الخطة في الخريف بالاعتماد حصرا على أصواتهم، إلا أن السيناتور جو مانتشين وزميلته الوسطية كيرستن سينيما يؤيدان خفض تكلفة الخطة، وهما قادران على ممارسة ضغوط كبيرة للحصول على تنازلات.

 

وأثارت معارضة مانتشين للخطة غضب أعضاء ديمقراطيين يساريين على غرار ألكسندريا أوكاسيو كورتيز التي اتهمته بأنه مقرب من المجموعات النفطية الكبرى ومن أنصار الوقود الأحفوري.

الولايات المتحدة على اليابان البيت الأبيض إلكتروني الرئيس الامريكي أستراليا بايدن رئيس وزراء اليابان رئيس وزراء الهند

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

الأكثر قراءة

«الداخلية» تحبط «نصباية» بـ100 مليون جنيه فى 6 أكتوبر

الصحة: 491 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و14 حالة وفاة

زيارة الرئيس للرويسات.. السيسى يوجه بإعطاء «العيدية» للأطفال الصغار

مستشار الرئيس يكشف موعد ذروة موجة كورونا الرابعة

«عاوز أتكلم معاكم شوية».. السيسى يتبادل الحديث مع المواطنين بالرويسات (فيديو)

«أمطار خفيفة».. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

المصريون فى القرن الـ19: الأكل «بالإيد».. والقهوة «محرمة»

ماجد حبته

الاقتصاد مقابل الأمن؟!

القس. رفعت فكرى

الرئيس وحرية الاعتقاد

حسين دعسة

اختراق روسى لوسائل الإعلام الأوروبى من أجل «التضليل»

يسرى عبيد

شعب الجبارين.. وفضيحة إسرائيل فى «جلبوع»

ماجد حبته

ثم ظهر الظواهرى!

د.أحمد الخميسى

الخيال والحرية

د. منى حلمى

سيد درويش البحر.. أسرار وعنفوان وطزاجة وخلود

صور

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

دير جيست

«الذهب الأبيض».. موسم جني القطن

محطة تل أبيب

المزيد

نصائح إلى نفتالى.. ماذا قالت صحف إسرائيل حول لقاء الرئيس السيسى مع بينيت؟

مصر تلعب دورًا مهمًا.. بينيت يشكر الرئيس السيسى على جهوده من أجل السلام

هآرتس: لقاء الرئيس السيسى «حدث مهم» لرئيس الوزراء الإسرائيلى