«العنانى» يكشف استراتيجية حملة الترويج للسياحة المصرية لمدة 3 سنوات

وصف الدكتور خالد العناني وزير السياحة و الآثار، الاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر بأنها منهجًا واضحًا وجديدًا يتضمن الرؤية والرسالة وأولويات الترويج لإطلاق الحملة دولية للترويج السياحي لمصر لمدة ٣ سنوات تبدأ في الربع الأخير من العام الجاري، بما سيساهم في وضع الآليات اللازمة التي سيتم على أساسها تنفيذ الاستراتيجية على أرض الواقع للترويج للمقصد السياحي المصري ومنتجاته المتنوعة في الأسواق السياحية المستهدفة خلال الثلاث سنوات القادمة في ضوء المتغيرات الحديثة لهذه الأسواق.

وتعاقدت وزارة السياحة والآثار مع تحالف كندي إنجليزي متخصص لإعداد الاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر، تمهيدًا لإطلاق حملة ترويجية دولية للسياحة المصرية لمدة 3 سنوات تبدأ في الربع الأخير من العام الجاري.

وقد قام التحالف بتسليم هذه الاستراتيجية في شهر أغسطس الماضي بعد حوالي ٦ أشهر من بدء العمل في إعدادها، قام خلالها مسئولو التحالف وفريق العمل الخاص بها بعمل دراسة متعمقة للسوق السياحي المصري والأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر من مختلف دول العالم، وكذلك الأسواق المنافسة، بالإضافة إلى تحليل أكثر من ٨٠ مليون منشور إلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي عن محتوي السياحة والسفر في جميع أنحاء العالم، وإعداد وتوزيع استمارات استبيان علي أكثر من ١٢ ألف سائح من ١٢ دولة من مختلف دول العالم ممن زاروا مصر خلال الثلاث سنوات الماضية أو ممن يعتزمون زيارتها خلال الثلاث سنوات القادمة للوقوف على آراء وتوجهات السائحين وتوصياتهم ومقترحاتهم عن المقصد السياحي المصري.

وقد شهدت هذه الاستراتيجية على مدار الأشهر الماضية عقد لقاءات مع أكثر من ٥٠ مسئول حكومي في مصر، والاتحاد المصري للغرف السياحية، وبعض كبار المستثمرين والخبراء السياحيين، وعدد من أساتذة الجامعات، وقيادات وزارة السياحة والآثار، بالإضافة إلى بعض الخبراء والمسئولين السياحيين الدوليين من خارج مصر.