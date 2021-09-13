بدء صرف مستحقات شهداء ومصابى العمليات الإرهابية.. غدًا

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، غدًا الثلاثاء، صرف مستحقات أسر الشهداء ومصابي الحوادث الارهابية والعمليات الأمنية دفعة واحدة من خلال فروع بنك ناصر الاجتماعي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

صرحت نيفين القباج، وزيرة التضامن بأن صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم حوّل بالفعل المبالغ المطلوبة لصرف مستحقات أسر الشهداء والمصابين، والذين تم تسليمهم منذ ايام بطاقات إلكترونية لتسهيل صرف مستحقاتهم من بنك ناصر الاجتماعي.

أشارت إلى أن الرئيس السيسي يتابع شخصيًا تطورات هذا الملف الذي يوليه أهمية خاصة، حيث وجه باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتسهيل عمليات الصرف مع تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية لأسر شهدائنا الابطال تكريما لما قدموه من ايثار وفداء لمصر.

وأكدت القباج أن المستحقين حددهم القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠١٨ في أسر شهداء الحوادث الإرهابية، التي وقعت بعد اعتماد دستور مصر الحالي الذي بدأ العمل به في ١٨ يناير ٢٠١٤ وممثلة في الأب والأم والزوجة والأبناء وللمصابين في تلك الحوادث طبقا لنسب العجز التي تسببت فيها الإصابة.