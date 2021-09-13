جهود مكثفة لكشف لغز مصرع طفلة داخل أسانسير فى بورسعيد

يكثف رجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد، جهودهم لكشف ملابسات مصرع طفلة عمرها 8 سنوات إثر إصابتها في الرأس أثناء استقلالها مصعدا كهربائيا بمدينة بورفؤاد، لكشف وجود شبهة جنائية من عدمه في الواقعة.

وكان اللواء حسني عبد العزيز، مدير أمن بورسعيد، قد تلقى إخطارًا يفيد مصرع الطفلة "ج. ح"، عمرها 8 سنوات، في مصعد كهربائي بعمارة سكنية بقلب مدينة بورفؤاد، وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى الحياة بمدينة بورفؤاد.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.