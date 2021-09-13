15 سبتمبر.. «ألسن عين شمس» تفتح باب تنسيق رغبات الطلاب الجدد

أعلنت د. سلوى رشاد، عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، فتح باب تنسيق الرغبات للطلاب الجدد للعام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢١، بداية من الأربعاء الموافق 15 من سبتمبر الجاري تحت رعاية د. محمود المتيني، رئيس الجامعة، الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور ناصر عبد العال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

أوضحت أنه يجب علي الطلاب الذين وصلهم خطاب الترشيح من مكتب التنسيق للالتحاق بالكلية التوجه إلى الكلية يوم الأربعاء الموافق ١٥ من سبتمبر الجاري، و لمدة اسبوع ماعدا الجمعة و السبت من الساعة التاسعة حتى الثانيه ظهرا لتقديم ورقة الرغبات و اتمام عملية التنسيق الداخلي بأقسام الكلية، و شددت على ضرورة إتخاذ التدابير اللازمة لتداعيات فيروس كورونا المستجد، حيث سيتم الإلتزام بالتباعد الاجتماعى، كذلك ضرورة إلزام الطالب بارتداء الكمامة وعدم وجود أكثر من مرافق مع الطالب.

وعن خطوات التقديم، أشارت إلى أنه يجب على الطلاب استلام ورقة الرغبات من الكلية واستكمال البيانات المطلوبة فى الورقة بمساعدة اتحاد الطلاب، ثم تسليم الورقة لمكتب شؤون الطلاب مع صورة من بطاقة الترشيح، صورة من شهادة الثانوية العامة، صورة من شهادة الميلاد.

شددت على أنه حال تقديم الطالب لأكثر من ورقة رغبات سيتم اعتبارها لاغية على أن يتم إعلان نتائج التنسيق الداخلي للأقسام خلال ١٥ يوماً من تاريخة.