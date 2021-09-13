ارتفاع الصادرات وحد أدنى للأجور.. حصاد نشاط «التخطيط» خلال 24 ساعة

شهدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها، الاثنين، نشاطًا مكثفًا تستعرضه «الدستور» في السطور التالية:

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية برئاسة الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط، ورشة العمل الثانية لاستعراض نتائج التعداد الاقتصادي، والذي ينظمه مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي بالتعاون بين وزارة التخطيط والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومركز بصيرة.

https://www.dostor.org/3569402

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رقم 57 لسنة 2021، بشأن إقرار زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، في ضوء اختصاصات المجلس القومى للأجور وقانوني العمل والتأمينات الاجتماعية والمعاشات.

https://www.dostor.org/3569514

بدأت الحكومة اتخاذ خطوات فعلية لإخضاع أنشطة التجارة الإلكترونية للمنظومة الضريبية من خلال التوجيه بحصر نشاط التجارة الإلكترونية وإنشاء وحدة التجارة الإلكترونية التابعة لمكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وبدء فتح ملفات ضريبية لمزاولى نشاط التجارة الإلكترونية.

https://www.dostor.org/3569595

شارك مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في فعالية "start up land أرض الشركات الناشئة"، التي نظمتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "هيئة الإميديست" بالحرم اليوناني "الجريك كامبس" بمشاركة طلبة مبادرة التعليم العالي بهدف تقليل الفجوة بين سوق العمل والأشخاص الذين لديهم أفكار ريادية.

https://www.dostor.org/3569639

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الإثنين، "النشرة السنوية لإحصاء الإنتاج الصناعى السنوى لمنشآت القطاع العام، والأعمال العام لعام 2018/2019" .

https://www.dostor.org/3569378

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم خلال النصف الأول من العام الجاري، لتسجل 19.4 مليار دولار مقابل 14.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020، بنسبة ارتفاع قدرها 35.4 %.

https://www.dostor.org/3569240