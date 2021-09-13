مصطفى حجاج عن قرار منع الغناء بفلاشة: «على دماغنا كلنا»

عبر الفنان مصطفى حجاج عن سعادته بتكريمه مؤخراً من مهرجان ديرجيست، كأفضل مطرب شعبي في 2021، مشيراً إلى أنه قدم عدد من الأغاني المختلفة خلال هذا العام، متمنياً أن تكون لاقت إعجاب كل من سمعها.

وقال «حجاج» في تصريحات لجريدة «الدستور» اليوم: «مبسوط ويارب أقدر أقدم حاجات حلوة للجمهور، قدمت حاجات كتير مختلفة، وإن شاء الله في أغنية نازلة خلال أيام اسمها على الدوغري مع المطرب الكبير أحمد سعد».

وأضاف حجاج قائلاً: «أغنية على الدوغري من كلمات مصطفى حسن وألحان محمد عبدالمنعم ومن توزيع إلهامي دهيمة، وهي من إنتاج شركة فري ميوزك بالتعاون مع شركة مزيكا».

وعن قرار نقابة المهن الموسيقية الأخير الخاص بمنع الغناء بالفلاشة على خلفية الخلاف الذي وقع بين مغني المهرجانات حسن شاكوش ورضا البحراوي، قائلاً: “دي قرارات النقابة على دماغنا كلنا، وده شغلهم وهما أدري بيه وربنا يسهل للجميع”.

وطرح مصطفى حجاج مؤخراً كليب أخر بعنوان «والله ما ينفع» عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب»، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع ومكس وماستر على فتح الله، والفيديو كليب من إخراج محمد القاضي.