يسرا اللوزي: دوري في «بالورقة والقلم» مفاجأة

أعربت الفنانة يسرا اللوزي عن سعادتها وتحمسها لخوض بطولة حكاية «بالورقة والقلم» والمقرر انطلاق أولى حلقاتها خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن مسلسل «إلا أنا» استطاع أن يحقق نجاح جماهيري كبير بموسميه، خاصة وأنه يضم عدد من القضايا الواقعية والشائكة والتي تمس المجتمع المصري مما جعلها تحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة.

وقالت يسرا لـ«الدستور» إن أحداث السيناريو وتمكن الأحداث وتماسكها سبب موافقتها على المشاركة في العمل الذي وجدت أنه توفر فيه عناصر النجاح، مشيرة إلى أنها سعيدة بالتعاون مع المخرج محمد بكير ووصفته بالمخرج المبدع صاحب الرؤية الفنية العبقرية، بالإضافة إلى فريق العمل الذي وصفته بانه يتمتع بروح التعاون والحب، مؤكدة إنها تقدم خلال العمل شخصية جديدة عما قدمتها من قبل وفضلت عدم الإفصاح عنها لتكون مفاجأة للجمهور الذي تهتم بمعرفة رأيه في كل أعمالها الفنية التي تحرص على التأني في اختيارها لتكون عند حسن ظن الجمهور بها دائمًا.

وأضافت أن مسلسلات الأوف سيزون سبب ازدهار الدراما واستعادة رونقها مثلما كانت من قبل، مشيرة إلى أن الدراما التلفزيونية استطاعت أن تتطور خلال الفترة الماضية بشكل ملحوظ، وأصبحت المسلسلات تعرض على مدار العام ولم تقتصر على موسم بعينه مما جعل الجمهور لا يشعر بالملل ويجد نفسه يشاهد أعمال تلفزيونية مختلفة ومنوعة.

مسلسل «إلا أنا» فكرة يسري الفخراني، وعرض الموسم الأول منه على قناة DMC العام الماضي في 8 حكايات، كل حكاية قدمت بطولتها نجمة ومخرج مختلف في 10 حلقات، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا مع الجمهور، واعتمد على حكايات مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، حيث ناقش العديد من القضايا التي تهم المرأة والموجودة دائمًا في المجتمع المصري.

حكاية «بالورقة والقلم» بطولة يسرا اللوزي، عماد رشاد، نور محمود، علي الطيب، حسام الجندي، لاشينه لاشين، عبدلله أشرف، صلاح الدالي، ياسمين سمير، رشاد رشدي، ريهام الشنواني، ياسر الرفاعي، فكرة يسري الفخراني، سيناريو وحوار أمين جمال، محمد أبوالسعد، وشريف يسري، إخراج محمد بكير.