جنوب إفريقيا تسجل 2640 إصابة و125 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت سلطات الصحة في جنوب إفريقيا، اليوم الإثنين، عن تسجيل 125 حالة وفاة و2640 إصابة بفيروس كورونا على مستوى البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وارتفع بذلك إجمالي الوفيات المرتبطة بـ(كوفيد- 19) المسجلة في جنوب إفريقيا- الأكثر تضررًا من الفيروس في القارة- إلى 85 ألفًا وحالتين منذ ظهورالوباء، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة خلال نفس الفترة مليونيّ و860 ألفًا و835 إصابة.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.