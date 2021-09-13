الإثنين 13 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

عودة القميص الواسع.. ماذا سيرتدي الرجال عام 2022؟ (صور)

موضة الرجال عام 2022
موضة الرجال عام 2022

خلال الموسمين الماضيين اضطر مصممون الأزياء التفكير بطريقة إبداعية في كيفية إظهار أنماط موضة تلائم إجراءات الحظر خاصة بالرجال، ومع كون عام 2022 هو العام الأول بعد التخفيف من إجراءات الإغلاق من المرجح أن يرتدي الرجال أنماط بعينها من الملابس.


عودة الخياطة الجنائزية 

لقد اتخذت خياطة البدل الرجالي منعطفًا آخر للعام الجديد، حيث أن جميع المصممين أرسلوا تصميمات  الخياطة السوداء على شكل لعبة البوكر كجزء من مجموعات ربيع و صيف 2022، وفقا لموقع GQ.

على سبيل المثال علامتا  Louis Vuitton و Dior قاموا بإتباع هذا النمط، كما أرسل  Virgil Abloh و Kim Jones مظهرًا أسود محببًا لافتتاح عروضهم الرجالية الخاصة.
 

كما  أظهرت علامات مثل مارك ويستون في دانهيل، وبول سميث، ودولتشي آند غابانا، جميعهم بدلات سوداء محاكة بطريقة جميلة.

موضة القميص الواسع 

سهل الارتداء وخفيف وعائم قليلا هذا هو القميص الواسع، ومن المتوقع أن يكون الصيف القادم كما الصيف الحالي شديد الحرارة وسيحطم درجات الحرارة القياسية، بسبب أزمة المناخ الوشيكة، لذلك إذا كنت ستشتري قميصا جديدًا في الصيف المقبل، فاجعله قميصًا خفيفًا للغاية.

الصنادل الخشبية 

 

ما يجعل من إتجاه الصنادل الخشبية عودة مرحب بها في عام 2022 حقيقة أننا جميعًا ارتدنا المزيد من النعال أثناء عمليات الإغلاق المتكررة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، لذلك  من المرجح أن ينتشر الصندل المرن الفائق الراحة لربيع و  صيف 2022. 

ملابس الحفلات

ستعود ملابس الحفلات للظهور من جديد بعد التخفيف من إجراءات الإغلاق  وستتم خياطة هذه الملابس بطريقة فائقة، وأبرز الخامات المرتقبة للعام الجديد هي التي تضم  الأقمشة اللامعة والحرير المصنوع من الساتان.

التيشرت البرمودا 


لا يزال شورت البرمودا  لا غنى عنه  في الموسم الجديد مثلما الصيف الحالي، وعلى الرغم من أن السراويل القصيرة جدًا ليست جزءًا من صيحات ملابس الرجال لعام 2022  ، إلا أنها لا تزال مرغوبة للغاية في العام الجديد.


السترة الرياضية 


هذه السترات يرتديها في الأصل رياضيو كرة القدم وفرق الرجبي والبيسبول ومع ذلك ستكون  ضمن مجموعات الرجال لفصلي الربيع و الصيف 2022.
 

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وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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