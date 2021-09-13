الإثنين 13 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل استئناف حسن مالك على حكم حبسه سنتين لـ 8 نوفمبر المقبل

حسن مالك
حسن مالك

قررت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، تأجيل نظر الاستئناف المقدم من رجل الأعمال حسن مالك على حكم حبسه سنتين في تهمة مباشرة أعمال البنوك، إلى جلسة 8 نوفمبر المقبل لتقديم المذكرات.

وكشفت أوراق القضية صدور حكم من المحكمة الاقتصادية في 24 أبريل الماضي، يقضي بحبس كل من رجل الأعمال حسن عزالدين يوسف مالك، ونجدت يحيى أحمد بسيوني، وفارس سيد محمد عبدالجواد، ومحمد مُنجد متولي خليفة، لمدة سنتين مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتًا وإلزامه بنشر الحكم على نفقته الخاصة في جريدتي الأخبار والجمهورية ومصادرة المبالغ المضبوطة وإلزامه بالمصاريف، بتهمة مباشرة أعمال البنوك.

بالإضافة إلى معاقبة المتهمين مصطفى محمد مصطفى همام، ومحمد صلاح محمود السيسي، ومحمد صبحي عبدالله، وصالح سيد صالح سيد، وأسامة أحمد عبدالمنعم المرصفاوي، ومحمد عادل إمام أبوالدهب، ويحيى عبدالمرضي محمود، وأحمد عبدالسلام حسين مصباح، بالحبس لمدة 3 أشهر وكفالة 5 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتًا.

محكمة جنايات القاهرة المستشار معتز خفاجي حسن مالك القيادي الإرهابي حسن مالك مؤسسات الدولة محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية المحكمة الاقتصادية

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حوار بلا أسرار

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