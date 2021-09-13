ختام فعاليات تدريب طلاب الجامعات على متبقيات المبيدات

اختتم المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، دورة تدريبية استفاد منها 26 طالبًا من طلاب جامعات زويل وهليوبوليس وعين شمس بأقسام متبقيات المبيدات، السموم الفطرية ومضافات الأغذية، الميكروبيولوجي.

وقالت الدكتورة هند عبداللاه، مدير المعمل، إن ذلك يأتي استمرارًا لدور المعمل لتأهيل طلاب الجامعات الخاصة والأهلية والحكومية لسوق العمل من خلال تدريبهم على طرق تحليل الملوثات في الغذاء باستخدام أحدث التقنيات في العالم.

واستمرت فعاليات التدريب لمدة يومين بأقسام المعمل المختلفة، كما تم تسليم الطلاب شهادات حضور التدريب، حيث يأتي ذلك في إطار تعاون المعمل مع جميع الجهات العلمية والبحثية في مصر لتبادل الخبرات والتدريب.



وأنشئ المعمل 1995 بالقرار الوزارى رقم 680 لسنة 1995 حيث قام بأنشاءه إحدى علماء مصر البارزين فى مجال تحليل متبقيات المبيدات وهى د. سلوى دغيم وذلك بمنحة فنلندية وبمساهمة وزارة الزراعة، حيث أسند لهذا المعمل إصدار شهادات رسمية بالتحاليل التى يجريها بإعتباره المعمل الوحيد المعتمد لإجراء هذه التحاليل فى مصر والحاصل على شهادة الاعتماد الدولىطبقاً لنظام أيزو 17025.كما أنشئ المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية على مستوى عالٍ من الدقة والتقنية حيث يمكن تحليل 10.000 عينة سنوياً وصلت بعد ذلك فى عام 2004 إلى 25 ألف عينة وفى عام 2005 إلى أكثر من 35000 عينة.

وروعى فى إنشاء المعمل وتصميمه وتجهيزه وتشغيله أن تعالج جميع العقبات التى تواجه نوعية التحاليل الدقيقة التى تجرى فى مثل هذه المعامل بما يضمن جودة التحليل على المستوى الدولى وأيضاً سلاسة العمل دون توقف وفى أقل وقت ممكن لخدمة عمليات التصدير والاستيراد.