الإثنين 13 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

مصر تلعب دورًا مهمًا.. بينيت يشكر الرئيس السيسي على جهوده من أجل السلام

الرئيس السيسي يلتقي
الرئيس السيسي يلتقي برئيس الوزراء الإسرائيلي

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين، برئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، في شرم الشيخ، لبحث عدة ملفات أبرزها استئناف عملية السلام.

ووجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، الشكر إلى الرئيس السيسي على الدور المهم الذي تقوم به مصر في المنطقة، كما بحثا العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

وأكد بينيت أن مصر تلعب دورًا ملموسًا في الحفاظ على الاستقرار الأمني داخل قطاع غزة المحاصر، وكذلك في حل قضية صفقة تبادل الأسرى.

وقال، بحسب ما نشره حساب "إسرائيل بالعربية" الرسمي على موقع "تويتر"، :"بعد مرور أكثر من أربعة عقود على إبرامها، لا تزال معاهدة السلام بين الجانبين تشكل حجر أساس في أمن الشرق الأوسط واستقراره".

وفي ختام اللقاء، شكر رئيس الوزراء الإسرائيلي، الرئيس السيسي، قائلا، قبل إقلاعه إلى تل أبيب، :"أنهيت للتو زيارة أولى عند الرئيس المصري.. كان اللقاء مهما جدا وجيدا جدا".

السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في شرم الشيخ

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمدينة شرم الشيخ رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالى بينيت، بحضور سامح شكري وزير الخارجية وعباس كامل، رئيس المخابرات العامة، والدكتور آيال هولاتا، رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، والفريق أول آلي جيل، السكرتير العسكري لرئيس الوزراء وشيمريت مائير، كبيرة المستشاريين والسفيرة الإسرائيلية بالقاهرة.

وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بأنه عقدت جلسة مباحثات ثنائية بين الجانبين، تم خلالها بحث تطورات العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، فضلاً عن مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصةً ما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

وأكد الرئيس السيسي دعم مصر لكل جهود تحقيق السلام الشامل بالشرق الأوسط، استنادا إلى حل الدولتين وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية، بما يسهم في تعزيز الأمن والرخاء لكل شعوب المنطقة.

وأشار الرئيس إلى أهمية دعم المجتمع الدولي جهود مصر لإعادة الإعمار بالمناطق الفلسطينية، إضافة إلى ضرورة الحفاظ على التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، لا سيما مع تحركات مصر المتواصلة لتخفيف حدة التوتر بين الجانبين بالضفة الغربية وقطاع غزة.

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وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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