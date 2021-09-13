ضبط تاجر خمور تهرّب من 5.6 مليون جنيه في مصر الجديدة

تمكن رجال الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالقاهرة بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة من تحرير وضبط تهريب عدد من زجاجات المشروبات الكحولية (الخمور) الأجنبية الصنع غير الخالصة الضرائب والرسوم بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 .

بناء على معلومات سرية معلومات توفرت لدى مباحث الأموال العامة بقيام محل بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة بالاتجار وبيع المشروبات الكحولية (الخمور) الأجنبية الصنع غير الخالصة الضرائب والرسوم، تم تقنين الإجراءات القانونية والتنسيق مع إدارة مكافحة التهرب الجمركي لتنفيذ المأمورية بالتعاون مع مفتشي مباحث الأموال العامة ولجنة مكونة من عبدالله مصطفى مدير ادارة التحريات والضبط ومحمد ماهر مدير ادارة الملكية الفكرية وفيصل حربي مدير إدارة الشؤن القانونية ومحمد فؤاد وطارق عبد العزيز وخالد عويس ومينا جمال ووليد حسن رؤساء الأقسام وقوة من الشرطة السريين، حيث تم ضبط 126 زجاجة خمور أشكال وأنواع وأحجام مختلفة ملصق عليها بندرول الاستخدام الشخصي وغير مصرح ببيعه خاص بالاسواق الحرة.

كما تم ضبط مبلغ 95 ألف جنيه حصيلة البيع وعدد من العملات الأجنبية وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 5 ملايين و663 ألف جنيه.