الإمارات تتعهد بدعم الجهود الإنسانية فى أفغانستان

تعهدت الإمارات، اليوم، بتنفيذ مشروعات إنسانية مباشرة في أفغانستان بقيمة 184 مليون درهم، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر مرونة واستدامة للشعب الأفغاني.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية الإماراتية، جاء هذا التعهد خلال مشاركة وزير الدولة أحمد بن علي الصايغ في الاجتماع الوزاري لدعم أفغانستان، الذي ترأسه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش.

وأكد الصايغ: "التزام دولة الإمارات ووقوفها إلى جانب الشعب الأفغاني الشقيق، حيث تتابع دولة الإمارات الوضع في أفغانستان وتواصل دعمها للجهود الدولية الهادفة إلى بناء مستقبل أكثر مرونة واستدامة للشعب الأفغاني".

وأشار إلى أن "دولة الإمارات لطالما قدمت يد العون والمساعدة لأفغانستان، وكجزء من التزام راسخ تجاه شعب أفغانستان، قدمت أكثر من 6.2 مليار درهم (1.7 مليار دولار أمريكي) مساعدات خلال السنوات الماضية، تركزت بشكل أساسي على توفير الغذاء، والخدمات الصحية، والمياه، والصرف الصحي، والإسكان، والتعليم، مع التركيز بشكل خاص على النساء والأطفال".

ولفت إلى أنه منذ بداية شهر سبتمبر الحالي تم تقديم أكثر من 285 طنًا من المواد الغذائية والطبية العاجلة عبر جسر جوي شهد حتى اليوم تسيير 12 طائرة لتلبية احتياجات الأسر الأفغانية في ظل الأوضاع الراهنة.

وأضاف: «كما قامت الإمارات خلال الشهر الماضي بإجلاء أكثر من 40 ألف شخص من الأفغان والأجانب، حيث تستضيف مدينة الإمارات الإنسانية حاليا آلاف العائلات الأفغانية مؤقتًا إلى أن تنتقل إلى وجهاتها النهائية».

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أكد، اليوم، أنهم حصلوا على تعهدات بمساعدات بأكثر من مليار دولار لأفغانستان خلال الفترة المقبلة.

واعتبر جويتريش، خلال مؤتمر صحفي في ختام مؤتمر جنيف للمانحين حول أفغانستان، أن النظام المالي في أفغانستان محدود في قدراته والكثير من الالتزامات لا يتم الوفاء بها.

وكشف الأمين العام للأمم المتحدة عن أن المبعوث الأممي الجديد إلى أفغانستان، مارتن غريفيث، تلقى ردودًا إيجابية من حركة طالبان بشأن التعاون لإيصال المساعدات للشعب الأفغاني.

وأضاف جوتيريش: "لمسنا التزامًا من حركة طالبان بالعمل مع المجتمع الدولي، وملتزمون بتقديم المساعدات الإنسانية للأفغان".

ونظمت الأمم المتحدة مؤتمرًا للمساعدات في جنيف، اليوم الإثنين، في مسعى لجمع أكثر من 600 مليون دولار لأفغانستان.