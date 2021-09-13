لا شكاوى من امتحانات الدور الثانى للثانوية الأزهرية بكفر الشيخ 

سادت حالة من الهدوء والانتظام بلجان امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية في اليوم الختامي لها، دون رصد أي شكاوى أو معوقات بسير العمل باللجان.

فيما أكد الدكتور عبدالناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، على متابعة سير العمل باليوم الختامي لأعمال الامتحانات منذ انطلاق اللحظات الأولى لها، وذلك من داخل لجنة بنين معهد مسير الثانوي المقامة بمعهد محمد رجب الابتدائي، والتي تضم معاهد: مسير- وصندلا- والطايفة- والشمارقة الثانوي، والتي تحتوي على عدد 7 لجان للقسم العلمي، وعدد 7 لجان أخرى للقسم الأدبي.

وأكد رئيس المنطقة، على أهمية تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة، وتوفير أدوات التعقيم والتطهير باللجان، وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية امتحاناتهم في جو مناسب يوفر لهم كل سبل الراحة والطمأنينة، كما حرص فضيلته خلال جولته علي متابعة سير العمل بأعمال كنترول اللجنة، ومراجعة كشوف الحضور والانصراف للأعضاء، محاوراً الطلاب حول محتوى ومضمون الأسئلة للاطمئنان على مطابقتها للوقت المحدد لها، وأن جميعها من داخل المناهج المقررة، وجاءت في مستوى الطالب المتوسط.

وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة الجولات التفقدية المتواصلة يومياً لرئيس المنطقة لمتابعة لجان امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية منذ انطلاقها في 4 سبتمبر الجاري، وذلك للاطمئنان على سير عملية الامتحانات في سلامة ويسر، والتأكد من الالتزام بالتعليمات الخاصة بأعمال الامتحانات والواردة من رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية.

كما أشار رئيس المنطقة بأن امتحانات اليوم الختامي سادتها حالة من الاستقرار والانتظام، دون رصد شكاوى تتعلق بصعوبة الامتحانات، موجهاً الشكر في ختامها لأعضاء الوفد القادم من الأزهر بالقاهرة علي الدور البارز الذي قاموا به لمتابعة أعمال الامتحانات، كما خص بالشكر رجال الأمن علي الدور العظيم الذين قاموا به لتأمين اللجان من الداخل والخارج.

يذكر أن طلاب القسم العلمي اختتموا الامتحانات اليوم بمادة الفيزياء، بينما اختتم طلاب القسم الأدبي الامتحان بمادة التاريخ.