الإثنين 13 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

شركات تناشد «جونسون» تخفيف القيود المفروضة على السفر من جنوب إفريقيا

بوريس جونسون
بوريس جونسون

ناشدت عشرات الشركات رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بتخفيف القيود المفروضة على السفر من جنوب إفريقيا، والتي تؤدي إلى إعاقة التجارة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الإثنين، عن الشركات قولها في خطاب أرسلته مجموعة الضغط: "قيادة الأعمال التجارية في جنوب إفريقيا"، إن القيود المفروضة على حركة السفر تتسبب في تعريض الميزة التنافسية التي تحظى بها المملكة المتحدة، والتي تنبع من روابطها التاريخية والثقافية والاقتصادية مع إفريقيا، للخطر.

الشركات بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني جنوب أفريقيا التجارة

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