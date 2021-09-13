شركات تناشد «جونسون» تخفيف القيود المفروضة على السفر من جنوب إفريقيا

ناشدت عشرات الشركات رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بتخفيف القيود المفروضة على السفر من جنوب إفريقيا، والتي تؤدي إلى إعاقة التجارة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الإثنين، عن الشركات قولها في خطاب أرسلته مجموعة الضغط: "قيادة الأعمال التجارية في جنوب إفريقيا"، إن القيود المفروضة على حركة السفر تتسبب في تعريض الميزة التنافسية التي تحظى بها المملكة المتحدة، والتي تنبع من روابطها التاريخية والثقافية والاقتصادية مع إفريقيا، للخطر.