واشنطن ترصد 7 ملايين دولار للإدلاء بمعلومات عن جناح حزب الله للعلاقات الخارجية

رصدت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الاثنين، 7 ملايين دولار لقاء معلومات عن رئيس الأمن الخارجي في حزب الله اللبناني.

وجاء في الإعلان عبر الحساب الرسمي لبرنامج “مكافآت من أجل العدالة” التابع لوزارة الخارجية الأمريكية على تويتر:" يعتبر طلال حمية رئيسا لمكتب الأمن الخارجي لحزب الله اللبناني مما يجعله مسؤولاً عن عمليات خلايا التنظيم في جميع أنحاء العالم، أرسل معلوماتك عبر تلجرام أو سجنال أو واتساب على الرقم أدناه، فقد تكون مؤهلاً للحصول على مكافأة".

وطلال حمية من مواليد 27 نوفمبر 1952، متحدر من بلدة طاريا الواقعة في البقاع الأوسط قضاء بعلبك، يحمل أسماء عدة، منها طلال حسني حمية، وعصمت مزرعاني، وهو رئيس منظمة أو تشكيل الأمن الخارجي التابع لحزب ﷲ، والذي ينسق العمل وينظمه بين عدة خلايا حول العالم.

كما يعتبر هذا التشكيل مسؤولاً عن تخطيط، وتنسيق، وتنفيذ الهجمات الإرهابية خارج لبنان، لا سيما تلك التي استهدفت في المقام الأول إسرائيليين وأمريكيين.

وارتبط اسمه بالعديد من الاعتداءات الارهابية، وهو المتهم بالمشاركة في خطف طائرة TWA في يونيو 1985 يذكر أن وزارة الخزانة الأميركية كانت صنفت طلال حمية في 13 سبتمبر2012 بأنه إرهابي عالمي بموجب الأمر التنفيذي 13224، لأنه يقدم الدعم لأنشطة حزب الله في الشرق الأوسط وحول العالم”.

وفي وقت سابق، عرضت الولايات المتحدة الأمريكية، مكافأة مالية قدرها 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن رجل لبناني ينتمي إلى «حزب الله».

ونشرت وزارة الخارجية الأمريكية على «تويتر» على حساب برنامج «مكافآت من أجل العدالة» اسم الرجل اللبناني ويدعى خليل يوسف حرب هو زعيم بارز في (حزب الله) اللبناني، وهو مستشار مقرب من الأمين العام حسن نصر الله.

وجاء في المنشور: «إذا كانت لديك معلومات عن خليل يوسف حرب، قد تكون مؤهلا للحصول على مكافأة. أرسل معلوماتك إلى برنامج مكافآت من أجل العدالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.