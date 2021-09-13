الإثنين 13 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

واشنطن ترصد 7 ملايين دولار للإدلاء بمعلومات عن جناح حزب الله للعلاقات الخارجية

طلال حمية
طلال حمية

رصدت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الاثنين، 7 ملايين دولار لقاء معلومات عن رئيس الأمن الخارجي في حزب الله اللبناني.

وجاء في الإعلان عبر الحساب الرسمي لبرنامج “مكافآت من أجل العدالة” التابع لوزارة الخارجية الأمريكية على تويتر:" يعتبر طلال حمية رئيسا لمكتب الأمن الخارجي لحزب الله اللبناني مما يجعله مسؤولاً عن عمليات خلايا التنظيم في جميع أنحاء العالم، أرسل معلوماتك عبر تلجرام أو سجنال أو واتساب على الرقم أدناه، فقد تكون مؤهلاً للحصول على مكافأة".

وطلال حمية من مواليد 27 نوفمبر 1952، متحدر من بلدة طاريا الواقعة في البقاع الأوسط قضاء بعلبك، يحمل أسماء عدة، منها طلال حسني حمية، وعصمت مزرعاني، وهو رئيس منظمة أو تشكيل الأمن الخارجي التابع لحزب ﷲ، والذي ينسق العمل وينظمه بين عدة خلايا حول العالم. 

كما يعتبر هذا التشكيل مسؤولاً عن تخطيط، وتنسيق، وتنفيذ الهجمات الإرهابية خارج لبنان، لا سيما تلك التي استهدفت في المقام الأول إسرائيليين وأمريكيين. 

وارتبط اسمه بالعديد من الاعتداءات الارهابية، وهو المتهم بالمشاركة في خطف طائرة TWA في يونيو 1985 يذكر أن وزارة الخزانة الأميركية كانت صنفت طلال حمية في 13 سبتمبر2012 بأنه إرهابي عالمي بموجب الأمر التنفيذي 13224، لأنه يقدم الدعم لأنشطة حزب الله  في الشرق الأوسط وحول العالم”.

وفي وقت سابق، عرضت الولايات المتحدة الأمريكية، مكافأة مالية قدرها 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن رجل لبناني ينتمي إلى «حزب الله».

ونشرت وزارة الخارجية الأمريكية على «تويتر» على حساب برنامج «مكافآت من أجل العدالة» اسم الرجل اللبناني ويدعى خليل يوسف حرب هو زعيم بارز في (حزب الله) اللبناني، وهو مستشار مقرب من الأمين العام حسن نصر الله.

وجاء في المنشور: «إذا كانت لديك معلومات عن خليل يوسف حرب، قد تكون مؤهلا للحصول على مكافأة. أرسل معلوماتك إلى برنامج مكافآت من أجل العدالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

حزب الله الخارجية الامريكية رصد ارهاب جناح

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

الأكثر قراءة

تجديد حبس طبيب وموظف «اسجد لكلبى» 15 يومًا على ذمة التحقيقات

«أمطار خفيفة».. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

إحالة فتاة الفستان بجامعة طنطا للتحقيق.. والمراقبتان: «شهرت بينا»

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2021 تجارة وصناعة وفندقي وزراعة

رابط نتيجة تنسيق الجامعات الخاصة 2021 لطلاب الثانوية العامة

أول تعليق من والد «فتاة الفستان» بعد ثبوت براءة المراقبتين من واقعة «التنمر»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسرى عبيد

شعب الجبارين.. وفضيحة إسرائيل فى «جلبوع»

ماجد حبته

ثم ظهر الظواهرى!

د.أحمد الخميسى

الخيال والحرية

د. منى حلمى

سيد درويش البحر.. أسرار وعنفوان وطزاجة وخلود

علي سعدة

شعب متدين بطبعه ..!!

لواء.حمدى البطران

اغتيال الشيخ محمد الذهبي

لواء. محسن الفحام

العنف المجتمعى

حسين دعسة

عودة الظواهرى!

صور

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

دير جيست

«الذهب الأبيض».. موسم جني القطن

محطة تل أبيب

المزيد

عملية طعن في محطة للحافلات بالقدس و«تحييد» منفذ العملية

"جديدة قديمة".. خطة "لابيد" لعلاقة إسرائيل بغزة: الاقتصاد مقابل الأمن

لحظة هروب الأسرى الفلسطينيين: تم تفعيل الإنذار .. والسجان كان يشاهد التلفاز