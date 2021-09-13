عمرها 200 سنة.. التطوير يعيد الحياة لحلقة السمك بالأنفوشي بـ 200 مليون جنيه

يتجمع الصيادون مع بزوغ أول خيوط النهار، ليقتنصون الرزق من خير البحر و بين طاولات السمك، فهدوء الشوارع المجاورة يقود إلى حركة نشطة حاوطت أقدم حلقة سمك بالإسكندرية بمنطقة الأنفوشي.

- حلقة السمك عانت الإهمال وغياب الترميم

المبنى العريق لحلقة السمك بالإسكندرية أصبح على غير ما كان عليه، فمع مرور السنين وقربه من شواطئ الثغر وافتقاره للتطوير والترميم كانت عاملا أساسيا لإهمال هيئته الخارجية وغياب صيانته المتتابعة.

و يرجع تاريخ حلقة السمك بالانفوشي ما يقرب من 200 عاما وتحديدا العام 1834، والتي يقع مبناها في موقع هام بالقرب من قلعة قايتباي الأثرية وقصر رأس التين بالأنفوشي بحي الجمرك، ويمتد على مساحة أفقية بشكل مستطيل يتوسطه صالة كبيرة بمساحة 1900 متر.

حلقة السمك بالأنفوشي

- بداية النشأة

بتجمع دائري قوامه مجموعة من الصيادين بدأت حكاية نشأة أقدم حلقة سمك في الإسكندرية لبيع ومقايضة ما يصطادونه من البحر للزبائن.

ولأن موقع تجمع الصيادين كان طريق مرور موكب الحاكم آنذاك وصولا إلى قصر رأس التين، و أصدر حاكم مصر في منتصف القرن التاسع عشر، قرارًا بتأسيس حلقة السمك ، بهدف تجميع التجار والصيادين في مكان واحد لضمان عدم تأذي سكان المنطقة من رائحة الأسماك، وإتاحة فتح الطريق للموكب.

حلقة السمك بالأنفوشي

وعلى الرغم من تحول ذلك المبنى بعد سنوات إلى ما يشبه الثكنة العسكرية لقوات الاحتلال البريطاني خلال فترة الحرب العالمية الأولى وذلك لاقترابها من ميناء الإسكندرية، لكن نشاط بيع الأسماك لم يتوقف خلال تلك الفترة، وحرص الصيادون على التجمع صباح كل يوم لممارسة تجارتهم.

حلقة السمك بالأنفوشي

- إطلاق إشارة الترميم من عام بتكلفة 200 مليون جنيه

ولترميم الوضع الحالي لحلقة السمك الذي يعاني من تدهور البنية التحتية وسوء توزيع الأنشطة أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إشارة بدء التطوير والتأهيل لمبنى الحلقة العتيق، قائلا إن هذا لا يتناسب مع مكانة الحلقة التراثية والتاريخية لذا كانت المحافظة بكافة أجهزتها حريصة علي تطوير الحلقة بشكل يضاهي الأسواق الأوروبية.

حلقة السمك بالأنفوشي

و قال محافظ الإسكندرية، أنه منذ سنة تم إطلاق إشارة بدء دراسة تطوير حلقة السمك وإعادة تطويرها بالمستوى اللائق بمدينة الإسكندرية ،وذلك في ضوء الدعم الكامل من الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وذلك بتكلفة مبدئية لمشروع تطوير الحلقة تبلغ حوالي 230 مليون جنيه، و سيتم البدء في خطة التطوير الحالية ثم التوسع فيما بعد، لافتاً إلى أنه سيتم مراعاة جميع التجار بالحلقة من أصغر تاجر وحتى أكبر تاجر.

حلقة السمك بالأنفوشي

و تواجد المحافظ ، اليوم، وسط تجار حلقة السمك بمنطقة الأنفوشي بحي الجمرك وذلك لإطلاعهم علي مشروع تطوير الحلقة المقرر تنفيذه والاستماع إلى استفساراتهم واقتراحاتهم.

حلقة السمك بالأنفوشي

- المحافظ: لا ترحيل لتجار الأسماك من مكانهم الأصلي في الحلقة

ونفى "الشريف" الشائعات المتداولة بشأن ترحيل تجار حلقة السمك من مكانهم الأصلي، مؤكداً لتجار الحلقة أنه حرص علي التواجد بينهم والاستماع إلى مطالبهم، وقال :"أي حاجة هيحتاجها التجار في الحلقة الجديدة هيتم تلبيتها وفقاً للتصاميم الهندسية الصحيحة والتي عكف علي وضعها المتخصصين"، وخلال اللقاء استعرض المهندس محمد شوشة المهندس الاستشاري عن المشروع الوضع الحالي للحلقة والوضع المستقبلي لها.

حلقة السمك بالأنفوشي

حلقة السمك بالأنفوشي

حلقة السمك بالأنفوشي

حلقة السمك بالأنفوشي

حلقة السمك بالأنفوشي

حلقة السمك بالأنفوشي

حلقة السمك بالأنفوشي