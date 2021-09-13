الإثنين 13 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

السجن 6 سنوات لـ عاطل بتهمة الاتجار فى مخدر الهيروين بالإسكندرية

سجن
سجن

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار شوقي إبراهيم الزقم، رئيس المحكمة، بمعاقبة عاطل بالسجن لمدة 6 سنوات، بعد اتهامه بالاتجار في مخدر الهيروين.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين محمد هيثم عزت مزيد، ومحمود سلامة شرف الدين، وسكرتير الجنايات عادل عزت.

ترجع أحداث القضية رقم 5217 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة كرموز، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط مباحث قسم شرطة كرموز يفيد بالقبض على المتهم وبحوزته مخدر الهيروين بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة كرموز عن أنه أثناء مرور القول الأمني بالقسم شاهدت القوة المتهم «م.ح.ع»، عاطل، بالطريق العام ممسكا بيده لفافة، فقامت القوة بالإمساك بالمتهم، وتبين أنها لفافة لمخدر الهيروين تزن حوالي 25 جراما، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وبمواجهته أقر بحيازة المخدر للاتجار والمبلغ من حصيلة البيع والهاتف للاتصال بعملائه، فتحرر محضر بالواقعة، وبعرضه على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

هيروين عاطل القوة السجن عملاء الإسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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