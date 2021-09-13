الإثنين 13 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بالأسماء.. عناصر خلية «بنت الشاطر» الإرهابية

المتهمة عائشة الشاطر
المتهمة عائشة الشاطر

حصلت “الدستور” على أسماء ووضيفة المتهمين في القضية رقم 1 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ مددينة نصر ثان والمقيدة برقم 703 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية بنت الشاطر".

وتتزعم - بحسب التحقيقات في القضية - عائشة الشاطر نجلة القيادي الإرهابي خيرت الشاطر، الخلية، والتي تضم قيادات من الجماعة الإرهابية هم: 

- محمود حسين أحمد حسن، أستاذ الهندسة الإنشائية بجامعة أسيوط "هارب".
- محمد عبد الوهاب عبد الفتاح حمودة، 56 سنة، كبير مهندسين بمعهد البحوث المساحية  "هارب".
 - أحمد صلاح الدين أحمد طلعت حتحوت، 56 سنة، طبيب بشري "هارب".
- هاجر خالد فارس السيد، 22 سنة، طالبة "هاربة".
- أشرف رفعت عبد الحميد الزيات، السن 45، حاصل على مؤهل متوسط ومذيع بقطاع الإذاعة والتليفزيون "هارب".
- المعتصم بالله محمد عبد الجواد عبد الله، 34 سنة، محاسب وصاحب شركة الكوثر كول لتجارة أجهزة التكييف 
 - إبراهيم رمضان عبد الفتاح الحنفي وشهرته "عز الرجال"، 40 سنة، محاسب "هارب".
 - عبد الرحيم محمد عبد الرحيم محمود، 37 سنة، سائق "هارب".
 - فكري محمد فكري عبد الحليم، السن 33 “هارب”. 
- إبراهيم السيد محمد عبده عطا، السن 35، مدرس لغة عربية  "محبوس". 
- عائشة محمد خيرت سعد الشاطر، 37 سنة، حاصلة على بكالوريوس تربية، ربة منزل "محبوسة".
- هدي عبد المنعم عبد العزيز حسن، 59 سنة، محامية حرة "محبوسة".
- محمد أبو هريرة محمد عبد الرحمن، 32 سنة، محامي حر  "محبوس" -زوج عائشة خيرت الشاطر. 
- سها سلامة عمر الشيخ، السن 49، مدرس مساعد بكلية الطب جامعة الإسكندرية "هاربة"
- محمد إسماعيل حسن الهضيبي، 44 سنة، طبيب أسنان "محبوس".
- أحمد إسماعيل حسن الهضيبي، 46 سنة، مهندس ميكانيا حر وشريك موصي بشركة تريد ويفز "محبوس". 
- محمد سعيد الشيمي علي، 43 سنة، أستاذ مساعد جراحة مسالك بولية بكلية الطب جامعة القاهرة "هارب" 
- أحمد محمد أحمد معتوق سلام، 35 سنة، مدير حسابات بمجموعة الخليفة للصناعات الهندسية ومحاسب بشركة إي ون تك لصناعة السيور "محبوس".
- أسامة إبراهيم أحمد مرعي، 23 سنة، طالب بكلية الطب البشري جامعة الأزهر "محبوس". 
- اسامة مبروك موسي محمد موسي ، السن 27 ، سكرتير بمعمل تحاليل طبية " محبوس". 
- طارق محمد أمين عبد الفتاح السلكاوي ، السن 27 ، محامي حر "محبوس". 
 - سمية محمد ناصف راشد ابو السعود ، السن 35 ، طالبة بالتعليم المفتوح بكلية الحقوق جامعة القاهرة. 
 - مروة أحمد مدبولي احمد ، السن 34 ، موظفة بشركة نيز اند بيكس 
 - اسراء كمال الدين محمد عطية عطوه ، السن 31 ، حاصلة علي ليسانس اداب وتربية شعبة لغة عربية وبدون عمل " هاربة " 
- احمد عبد الباسط محمد محمد ، السن 33 ، معيد بكلية العلوم جامعة القاهرة " هارب " 
 - محمد عبد الرحيم محمد عبد الرحيم طلب ، السن 26 ، بدون عمل " هارب " 
- محمد محمود محمد نصر الله ، السن 48 ، استاذ قسم امراض باطنة بكلية الطب جامعة القاهرة  " محبوس " 
 - محمد عبد الستار محمد حسن ، السن 51 ، طبيب بيطري " هارب "
 - هاشم محمد محمد فراج ، السن 44 ، مدقق لغوي " محبوس " 
 - بهاء كمال محمد عوده ، السن 47 ، مدير حسابات بالشركة العالمية لتكنولوجيا الهندسة الطبية " محبوس " 
- عزت عيد طه فضل خضير غنيم ، السن 44 ، محامي حر " محبوس "

 

 

محاكمة عائشة الشاطر تمويل الجماعة الارهابية أمن الدولة طوارئ مددينة نصر ثان خيرت الشاطر الجماعة الإرهابية خلية بنت الشاطر

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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بالأسماء.. عناصر خلية «بنت الشاطر» الإرهابية

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