بالأسماء.. عناصر خلية «بنت الشاطر» الإرهابية

حصلت “الدستور” على أسماء ووضيفة المتهمين في القضية رقم 1 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ مددينة نصر ثان والمقيدة برقم 703 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة، والمعروفة إعلاميًا بـ"خلية بنت الشاطر".

وتتزعم - بحسب التحقيقات في القضية - عائشة الشاطر نجلة القيادي الإرهابي خيرت الشاطر، الخلية، والتي تضم قيادات من الجماعة الإرهابية هم:

- محمود حسين أحمد حسن، أستاذ الهندسة الإنشائية بجامعة أسيوط "هارب".

- محمد عبد الوهاب عبد الفتاح حمودة، 56 سنة، كبير مهندسين بمعهد البحوث المساحية "هارب".

- أحمد صلاح الدين أحمد طلعت حتحوت، 56 سنة، طبيب بشري "هارب".

- هاجر خالد فارس السيد، 22 سنة، طالبة "هاربة".

- أشرف رفعت عبد الحميد الزيات، السن 45، حاصل على مؤهل متوسط ومذيع بقطاع الإذاعة والتليفزيون "هارب".

- المعتصم بالله محمد عبد الجواد عبد الله، 34 سنة، محاسب وصاحب شركة الكوثر كول لتجارة أجهزة التكييف

- إبراهيم رمضان عبد الفتاح الحنفي وشهرته "عز الرجال"، 40 سنة، محاسب "هارب".

- عبد الرحيم محمد عبد الرحيم محمود، 37 سنة، سائق "هارب".

- فكري محمد فكري عبد الحليم، السن 33 “هارب”.

- إبراهيم السيد محمد عبده عطا، السن 35، مدرس لغة عربية "محبوس".

- عائشة محمد خيرت سعد الشاطر، 37 سنة، حاصلة على بكالوريوس تربية، ربة منزل "محبوسة".

- هدي عبد المنعم عبد العزيز حسن، 59 سنة، محامية حرة "محبوسة".

- محمد أبو هريرة محمد عبد الرحمن، 32 سنة، محامي حر "محبوس" -زوج عائشة خيرت الشاطر.

- سها سلامة عمر الشيخ، السن 49، مدرس مساعد بكلية الطب جامعة الإسكندرية "هاربة"

- محمد إسماعيل حسن الهضيبي، 44 سنة، طبيب أسنان "محبوس".

- أحمد إسماعيل حسن الهضيبي، 46 سنة، مهندس ميكانيا حر وشريك موصي بشركة تريد ويفز "محبوس".

- محمد سعيد الشيمي علي، 43 سنة، أستاذ مساعد جراحة مسالك بولية بكلية الطب جامعة القاهرة "هارب"

- أحمد محمد أحمد معتوق سلام، 35 سنة، مدير حسابات بمجموعة الخليفة للصناعات الهندسية ومحاسب بشركة إي ون تك لصناعة السيور "محبوس".

- أسامة إبراهيم أحمد مرعي، 23 سنة، طالب بكلية الطب البشري جامعة الأزهر "محبوس".

- اسامة مبروك موسي محمد موسي ، السن 27 ، سكرتير بمعمل تحاليل طبية " محبوس".

- طارق محمد أمين عبد الفتاح السلكاوي ، السن 27 ، محامي حر "محبوس".

- سمية محمد ناصف راشد ابو السعود ، السن 35 ، طالبة بالتعليم المفتوح بكلية الحقوق جامعة القاهرة.

- مروة أحمد مدبولي احمد ، السن 34 ، موظفة بشركة نيز اند بيكس

- اسراء كمال الدين محمد عطية عطوه ، السن 31 ، حاصلة علي ليسانس اداب وتربية شعبة لغة عربية وبدون عمل " هاربة "

- احمد عبد الباسط محمد محمد ، السن 33 ، معيد بكلية العلوم جامعة القاهرة " هارب "

- محمد عبد الرحيم محمد عبد الرحيم طلب ، السن 26 ، بدون عمل " هارب "

- محمد محمود محمد نصر الله ، السن 48 ، استاذ قسم امراض باطنة بكلية الطب جامعة القاهرة " محبوس "

- محمد عبد الستار محمد حسن ، السن 51 ، طبيب بيطري " هارب "

- هاشم محمد محمد فراج ، السن 44 ، مدقق لغوي " محبوس "

- بهاء كمال محمد عوده ، السن 47 ، مدير حسابات بالشركة العالمية لتكنولوجيا الهندسة الطبية " محبوس "

- عزت عيد طه فضل خضير غنيم ، السن 44 ، محامي حر " محبوس "