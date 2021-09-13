الإثنين 13 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

البابا تواضروس يشارك في حفل تخرج الأكاديمية الأوروبية للتراث القبطي

البابا تواضروس
البابا تواضروس

شارك قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، عن طريق تطبيق "زووم" في حفل تخرج الدفعة الأولى من الأكاديمية الأوروبية للتراث القبطي.

بدأ الاحتفال بتهنئة قداسته للخريجين، ثم عرض البروفيسور ميشيل حنين تقريرًا عن العام الدراسي الأول وعمل الأكاديمية والدراسة بها وإضافة بعض الكورسات الجديدة بها، ثم قام بعض الطلاب بعرض خبراتهم مع مدى أهمية الدراسة لاستيعاب الثقافة القبطية والألحان والأيقونات والليتورجيا والتراث القبطي، ثم ألقى قداسة البابا كلمته التي أعرب خلالها عن أهمية الأكاديمية وأنها بذرة صغيرة وهامة لدراسة ونشر التراث القبطي، كما قدم قداسته الشكر لهيئة التدريس والطلاب وهنأهم بالعام القبطى الجديد.

يذكر أنه أعرب قداسة البابا تواضروس الثاني عن رغبته في إنشاء مشروع قبطي أوروبي، كان من الضروري إيجاد اسم يعكس طبيعة وأهداف هذا المشروع، ومن هنا جاءت تسمية TEACH  – The European Academy for Coptic Heritage -“الأكاديمية الأوروبية للتراث القبطي”.

وتتوسع الكنيسة القبطية بشكل كبير فى العديد من البلدان الأوروبية، فهناك عائلات قليلة سافرت إلى أوروبا منذ حوالى 40 عامًا لاستكمال الدراسات العليا، وبدأت حياة جديدة في المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، وتزايدت أعداد هؤلاء الآن حتى وصلت الى آلاف العائلات المتواجدين فى أكثر من 10 دول أوروبية، يخدمهم 13 أسقفًا وأكثر من 100 كاهن، ومع هذه الزيادة السريعة فى تعداد الأقباط فى أوروبا، أبدى العديد من سكان أوروبا الأصليين أهتماما بمعرفة المزيد عن التراث والثقافة والعلوم القبطية، ومن هنا جاءت الحاجة إلى إنشاء أكاديمية على الإنترنت تخدم احتياجات الأقباط 

الكنيسة القبطية البابا تواضروس الثاني هيئة التدريس الثقافة القبطية قداسة البابا تواضروس قداسة البابا تواضروس الثاني البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية البابا تواضروس الثاني ب قداسة البابا تواضروس الثان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية

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وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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