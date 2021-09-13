طلاب الثانوية العامة يختتمون امتحانات الدور الثاني اليوم بثلاث مواد

يختتم طلاب الثانوية العامة، اليوم الإثنين، امتحانات الدور الثاني ، بأداء طلاب شعبة العلوم امتحان "الأحياء" بإجمالي عدد 6803 طالب/طالبة، وشعبة (الرياضيات) امتحان "الرياضيات التطبيقية (استاتيكا)" بإجمالي عدد 2385 طالب/ طالبة، بينما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة "الفلسفة والمنطق" بإجمالي عدد 6147 طالب/ طالبة، ويؤدى طلاب الثانوية العامة مدارس المتفوقين (STEM) لقسم العلوم امتحان "مقاييس المفاهيم (الأحياء)" بإجمالي عدد 6 طالب/طالبة، ولقسم الرياضيات "مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة)" بإجمالي عدد 23 طالب/طالبة.



وحرص الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، واطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات، موجهًا بالالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وأضاف أن أجواء الامتحان خلال اليوم الثامن سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وأن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، «البابل شيت» ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع ورق الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكترونى عدد (6) حالات غش، وذلك على النحو التالي:

- محافظة القليوبية حيث تم ضبط الطالب (م.أ.ف) عقب قيامه باستخدام جهاز تابلت مهكر فى نشر أحد أجزاء أسئلة امتحان (التفاضل والتكامل) عبر الإنترنت وتم التحفظ على جهاز التابلت المستخدم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور.

- محافظة القاهرة حيث تم ضبط الطالب (م.أ.م) عقب قيامه باستخدام جهاز تابلت مهكر فى نشر أحد أجزاء أسئلة امتحان (علم النفس والاجتماع) عبر الإنترنت وتم التحفظ على جهاز التابلت المستخدم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور.

- محافظة القاهرة حيث تم ضبط الطالبة (م.م.ع) عقب قيامها باستخدام جهاز الهاتف المحمول فى نشر أحد أجزاء أسئلة امتحان (التفاضل والتكامل) عبر الإنترنت وتم التحفظ على جهاز الهاتف المستخدم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالبة المذكورة.

- محافظة كفر الشيخ حيث تم ضبط الطالبة (م.ط.ع) عقب قيامها باستخدام جهازى (تابلت مهكر، والهاتف المحمول) فى نشر أحد أجزاء أسئلة امتحان (الجيولوجيا والعلوم البيئية) عبر الإنترنت وتم التحفظ على الجهازين المستخدمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالبة المذكورة.

- محافظة قنا حيث تم ضبط الطالب (م.ح.م) عقب قيامه باستخدام جهاز الهاتف المحمول فى نشر أحد أجزاء أسئلة الامتحان (الجيولوجيا والعلوم البيئية) عبر الإنترنت وتم التحفظ على جهاز الهاتف المستخدم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور.

- محافظة الشرقية حيث تم ضبط الطالب (م.أ.م) عقب قيامه باستخدام جهاز الهاتف المحمول فى نشر أحد أجزاء أسئلة الامتحان (علم النفس والاجتماع) عبر الإنترنت وتم التحفظ على جهاز الهاتف المستخدم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطالب المذكور.