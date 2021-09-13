فاوتشى: طلاب المدارس يجب أن يتلقوا لقاحًا ضد الحصبة وشلل الأطفال

قال الدكتور أنتوني فاوتشي كبير مستشاري البيت الأبيض في المجال الطبي إن طلاب المدارس يجب أن يتلقوا لقاحًا ضد الحصبة والحصبة الألمانية وشلل الأطفال وغيرها.

وكان أيد فاوتشي إلزامية تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بالنسبة للسفر جوًا.

وأضاف فاوتشي -في تصريح- أنه من الضروري كذلك إلزامية تلقي طلاب المدارس والجامعات للقاح، مشيرًا إلى أن "اللقاح ليس جديدًا، لكنه الحل الذي وجدناه في أيدينا".

وكان حذر مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي من أن المستشفيات في الولايات المتحدة تقترب من طاقتها الاستيعابية القصوى، مع استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال فاوتشي في تصريحات لشبكة "سي.إن.إن" إنه "قريبا سيتعين على المسؤولين اتخاذ قرارات بشأن من سيحصل على سرير في وحدة العناية المركزة"، مؤكدا "أننا في وضع خطير، وفي وقت قريب سيكون علينا اتخاذ بعض الخيارات الصعبة للغاية".

وأضاف: "أفضل طريقة لمنع العاملين في مجال الرعاية الصحية من الاضطرار إلى اتخاذ تلك الخيارات الصعبة هي القيام بكل ما يمكننا القيام به لمنع الإصابات الجديدة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد".

وأشار فاوتشي إلى أهمية ارتداء الكمامة، لكنه أكد أن "التطعيم ضد فيروس كورونا هو الطريقة الأفضل" لخفض حالات الاستشفاء في المستشفيات.

ووفقا لبيانات وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية فإن 79.83% من أسرة العناية المركزة في البلاد مشغولة من قبل مرضى كورونا، مبينة أن ثماني ولايات 90% من أسرة العناية المركزة فيها مشغولة من مرضى كورونا وهي ألاباما وجورجيا وتكساس وأركنساس وفلوريدا وميسيسيبي ونيفادا وكنتاكي.

وسجلت الولايات المتحدة أكثر من 1000 حالة وفاة بكوفيد-19، أي ما يعادل نحو 42 وفاة في الساعة، وفقا لإحصاء أجرته رويترز، بينما تواصل السلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا التفشي بسرعة في أجزاء من البلاد تشهد معدلات تطعيم منخفضة.

وارتفعت الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي وبلغت في المتوسط 769 حالة يوميا، في أعلى معدل منذ منتصف أبريل، وفقا لإحصاء رويترز.