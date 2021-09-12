الإثنين 13 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

رجال الأعمال الآفارقة تجتمع بحكومة موريشيوس لبحث سبل التعاون

تعقد جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة برئاسة الدكتور يسري الشرقاوي، اجتماعا مع حكومة دولة موريشيوس الممثلة في رئيس مجلس التنمية الاقتصادية عبر تطبيق زوم يوم الثلاثاء 14 سبتمبر. 

وأوضح الدكتور يسري الشرقاوي رئيس الجمعية، أن يهدف اللقاء إلى فتح حوار حول حجم الاستثمارات المشتركة بين الجانبين داخل مجتمع الأعمال والعمل على زيادة حجم التجارة الخارجية وكيفية وضع استيراتيجة مناسبة لزيادة حجم الصادرات المصرية لدول موريشيوس. 

موريشيوس ترغب بتقوية العلاقات الاقتصادية والاستفادة من التجارب المصرية 

وأفاد يسري الشرقاوي فى تصريح لـ«الدستور» أن هناك رغبة من جانب دولة موريشيوس في تقوية حجم العلاقات الاقتصادية بين البلدين ومد الاستفادة من الخبرات المصرية المتراكمة في مجال التشييد والبناء ومجال تنفيذ شبكات تحلية المياه والطاقة الشمسية الجديدة والمتجددة، مؤكداً أهمية سبل تطوير  العلاقات بين البلدين. 

وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال أن سفيرة مصر لدى موريشيوس الدكتور علياء البرهان تعمل على زيادة حجم تبادل العلاقات بين البلدين بكافة المجالات، موضحاً أن هناك اهتماما بإبرام مذكرة تفاهم لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين في العديد من المجالات. 

وأشار إلى أن هناك مباحثات من دولة موريشيوس فى الاستعانة بالعمالة المصرية والموارد البشرية المصرية.

رجال الاعمال الافارقة تعقد 6 اجتماعات مع حكومة موريشيوس لبحث سبل التعاون لثنائي بين البلدين علا العلاف

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وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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