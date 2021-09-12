مديريات التموين تنتهى من إعداد كشوف المتقدمين لـ«جمعيتى» الأربعاء

تنتهي مديريات التموين بالمحافظات، الأربعاء المقبل، من فحص الأوراق والمستندات المطلوبة للمتقدمين لمشروع جمعيتي لشباب الخريجين المرحلة الرابعة، وإعداد كشوف بالأعداد وإرسالها إلى ديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية- وفق تقرير حصلت الدستور على نسخة منه- أنه بمراجعة المقبولين والمنطبق عليهم الشروط سيتم قيام مديريات التموين والشركات تجارة الجملة بإجراء المعاينات المبدئية اعتبارا من 25 سبتمبر الجاري حتي أول نوفمبر.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم اعتماد نتائج المعاينات المبدئية من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية اعتبارا من 2 نوفمبر المقبل حتى 7 نوفمبر.

من جانبه، أكد أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية ومدير مشروع جمعيتي بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم إعداد الكشوف بكل بشفافية كبيرة طبقا للضوابط المحددة للمشروع والتي تشمل أن ‏تكون مساحة المحل 30 متراً وأقرب مسافة له من منفذ جمعيتي أخر أو بقال تمويني لا تقل عن 500 متر، ولا يزيد سن المتقدم عن 45 ‏سنة، وأن يكون حاصل على مؤهل متوسط أو فوق متوسط أو عالي.‏