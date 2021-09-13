أشهر أمراض الأطفال النفسية.. ما هو اضطراب قلق الانفصال؟

قلق الانفصال هو جزء طبيعي من نمو الطفولة، حيث يحدث بشكل شائع عند الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و 12 شهرًا، وعادةً ما يختفي في سن الثانية تقريبًا، ومع ذلك يمكن أن يحدث أيضًا عند البالغين، وفقًا لما ذكره موقع " health line" الطبي.

يعاني بعض الأطفال من أعراض قلق الانفصال أثناء المدرسة الابتدائية وسنوات المراهقة، وتسمى هذه الحالة باضطراب قلق الانفصال، فثلاثة إلى أربعة بالمائة من الأطفال يعانون من اضطراب القلق الاجتماعي.

ويميل الاضطراب العاطفي الموسمي إلى الإشارة إلى الحالة المزاجية العامة ومشكلات الصحة العقلية، حيث يتم تشخيص حوالي ثلث الأطفال المصابين باضطراب القلق الاجتماعي بمرض عقلي كشخص بالغ.

أعراض اضطراب قلق الانفصال:

تحدث أعراض الاضطراب العاطفي الموسمي عندما ينفصل الطفل عن والديه أو مقدمي الرعاية بسبب الذهاب للمدرسة، فالخوف من الانفصال يمكن أن يسبب أيضًا سلوكيات مرتبطة بالقلق، حيث تتضمن بعض السلوكيات الأكثر شيوعًا، التشبث بالوالدين، البكاء الشديد، المرض الجسدي ، مثل الصداع أو القيء، نوبات غضب عنيفة وعاطفية، رفض الذهاب إلى المدرسة.

عوامل الخطر لاضطراب قلق الانفصال:

من المرجح أن يحدث اضطراب القلق الاجتماعي عند الأطفال الذين يعانون من تاريخ عائلي للقلق أو الاكتئاب، شخصيات خجولة، الوضع الاجتماعي، عدم وجود تفاعل مناسب من الوالدين، بالإضافة إلى مشاكل التعامل مع الأطفال في سنهم.

كيف يتم علاج اضطراب قلق الانفصال؟

يستخدم العلاج والأدوية لعلاج الاضطرابات العاطفية الموسمية، حيث يمكن أن تساعد كلتا الطريقتين في علاج الطفل على التعامل مع القلق بطريقة إيجابية.

العلاج النفسي:

العلاج الأكثر فعالية هو العلاج السلوكي المعرفي، فمع العلاج المعرفي السلوكي يتم تعليم الأطفال أساليب التعامل مع القلق، كما يُعد العلاج بالتفاعل بين الوالدين والطفل طريقة أخرى لعلاج اضطراب القلق الاجتماعي.

البيئة المدرسية هي مفتاح آخر للعلاج الناجح، حيث يحتاج طفلك إلى مكان آمن يذهب إليه عندما يشعر بالقلق، حيث يتأثر النمو العاطفي والاجتماعي على حد سواء بشكل خطير باضطراب القلق الاجتماعي، حيث يمكن أن تتسبب هذه الحالة في أن يتجنب الطفل التجارب الحاسمة لنموه الطبيعي.

العلاج الدوائي:

لا توجد أدوية محددة لاضطراب القلق الاجتماعي، حيث تُستخدم مضادات الاكتئاب أحيانًا عند الأطفال الأكبر سنًا المصابين بهذه الحالة إذا كانت أشكال العلاج الأخرى غير فعالة.