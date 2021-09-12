اليونان: نحرص على إنهاء حالة الطوارئ لجائحة كورونا

أكد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، حرص الحكومة اليونانية على ترك حالة الطوارئ الخاصة بفيروس كورونا والتركيز على الإصلاحات الموعودة في البلاد.

وقال ميتسوتاكيس - حسب ما نقلته صحيفة (كاثمريني) اليونانية - إن "اليونان تتغير"، مؤكدا أن النمو الأقوى من المتوقع أن يوفر للحكومة فسحة لمزيد من الإنفاق لثلاث مجموعات مستهدفة رئيسية وهم الشباب ورجال الأعمال والطبقة الوسطى، وأن الاقتصاد سينمو بشكل أسرع بنسبة تقدر من 3.6% وربما أكثر من 4.2%.

وأضاف رئيس الوزراء اليوناني أنه بفضل جهود الحكومة، لم يتم فقدان أي وظائف منذ بداية الوباء فحسب، بل إن عدد العاملين في يونيو من هذا العام كان أعلى من عدد العاملين في يونيو 2019 بنحو 71 ألفاً و730 شخصاً.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة أيضًا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية: إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.