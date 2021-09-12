بمحيط دور الأيتام.. ضبط 20 متهمًا بحوزتهم مخدرات وأسلحة نارية بأكتوبر

تواصل الأجهزة الأمنية بالجيزة ضرباتها برئاسة اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، لإحكام السيطرة بمحيط دور رعاية الأيتام بمدينة 6 أكتوبر والتصدي لمحاولات البعض لترويج المواد المخدرة على النزلاء.

عكف ضباط قطاع أكتوبر على مدار 7 أيام على العمل الجاد تحت إشراف العميد عمرو البرعي وبقيادة العقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر، تحققت بموجبها نجاحات عدة وتوجيه رسالة مهمة للجميع بأن العيون الساهرة في كل مكان.

على مدار الساعة نصب رجال الأمن أكمنة سرية للإيقاع بالمتهمين المرصودين بعد تحريات دقيقة أجراها ضباط المباحث وعناصر البحث.

جهود المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث قسم ثان أكتوبر والمقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم أول أكتوبر، أسفرت عن ضبط 20 متهما بحوزتهم 10 قطع أسلحة نارية (فرد خرطوش - طلقات مختلفة الأعيرة) فضلا عن كمية من مخدر الهيروين كانوا بصدد ترويجها على عملائهم.

أمام اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة أقر المتهمون بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح والذخيرة لحماية نشاطهم الإجرامى.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة، بتوجيه ضربات استباقية ضد مروجى ومتعاطى المواد المخدرة، بمحيط دور رعاية الأيتام.