الأحد 12 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس صاحب شركة 4 أيام لاتهامه بالنصب على المواطنين بالمقطم

حبس
حبس

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، الأحد، حبس صاحب شركة متهم بالنصب على المواطنين وبيع شقة سكنية لأكثر من شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة النصب على المواطنين.

تلقى ضباط مباحث الأموال العامة بلاغًا من إحدى السيدات، مقيمة بالقاهرة، بتعرضها لواقعة احتيال والاستيلاء على مبالغ مالية من قِبل أحد الأشخاص بزعم بيع شقة سكنية لها، واكتشافها عقب ذلك بيع ذات الشقة لشخص آخر.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن وراء ارتكابها صاحب شركة للاستيراد والتصدير- مقيم بالقاهرة- له معلومات جنائية، وتبين قيام المذكور بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين من راغبي تملك الوحدات السكنية، خاصة بالمدن الجديدة، وذلك عن طريق قيامه بالإعلان على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة عن بيع وحدات سكنية بالمدن الجديدة، وتمكن من استقطاب العديد من المواطنين راغبي شراء الوحدات المعلن عنها، وإبرامه عقود بيع وهمية على تمليكهم تلك الوحدات، وتمكن بالأسلوب الإجرامي المشار إليه من الاستيلاء على مبلغ مالي من إحدى السيدات بزعم بيع وحدة سكنية لها، وقيامه بتحرير عقد بيع لآخر بخصوص ذات الوحدة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة وبمواجهته أقر بممارسة نشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

النيابة العامة جنوب القاهرة شركة متهم بالنصب على المواطنين سرعة التحريات شقة سكنية

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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