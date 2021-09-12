الأحد 12 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة عاطل إلى «الجنح» في اتهامه بسرقة محتويات شركة

عاطل
عاطل

أمرت نيابة مدينة نصر بإحالة عاطل إلى المحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة سرقة "شاشة- جهاز لاب توب" من داخل شركة بأسلوب "كسر الباب"، وكشف رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، ملابسات واقعة سرقة إحدى الشركات فى مدينة نصر.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة، من محامى بإحدى الشركات كائنة بدائرة القسم، باكتشافه كسر باب الشركة محل عمله وسرقة (شاشة - جهاز لاب توب) من داخلها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب "كسر الباب"، وبتطوير مناقشته اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة المساكن بأسلوب "كسر الباب - المفتاح المصطنع"، كما أقر بارتكاب 8 حوادث أخرى بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية) وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نيابة مدينة نصر إحالة عاطل محكمة الجنح سرقة شاشة كسر الباب

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وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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