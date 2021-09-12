الأحد 12 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس عاطل بتهمة سرقة محتويات شركة بمدينة نصر

حبس
حبس

قرر قاضي المعارضات بمحكمة مدينة نصر، اليوم الأحد، تجديد حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة "شاشة- جهاز لاب توب" من داخل شركة بأسلوب "كسر الباب" وكشف رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، عن ملابسات واقعة سرقة إحدى الشركات فى مدينة نصر وتم القبض على المتهم فى الواقعة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة، من محامى بإحدى الشركات كائنة بدائرة القسم، باكتشافه كسر باب الشركة محل عمله وسرقة "شاشة- جهاز لاب توب" من داخلها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بأسلوب "كسر الباب"، وبتطوير مناقشته اعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقة المساكن بأسلوب "كسر الباب- المفتاح المصطنع"، كما أقر بارتكاب 8 حوادث أخرى بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كل المسروقات المستولى عليها لدى عميله “سيئ النية”، أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قاضي المعارضات محكمة مدينة نصر تجديد حبس سرقة شاشة-جهاز لاب توب أسلوب كسر الباب مديرية امن القاهرة مدينة نصر

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وائل لطفي

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