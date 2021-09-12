الأحد 12 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«جلدية كفرالشيخ» توقع الكشف الطبي على 3146 مريضًا خلال أسبوع

مستشفي الجلدية
مستشفي الجلدية

قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، إن مستشفى الجلدية بكفرالشيخ قامت بتوقيع الكشف الطبي على 3146 مواطنًا خلال الفترة من 4 سبتمبر إلى 9 سبتمر كما قامت بتوقيع الكشف الاقتصادي على عدد 110 مرضى.

أشارت سلام إلى أن صيدلية المستشفى قامت بتوفير بعض الأدوية المهمة مثل دواء الديكالديرم الذي يستخدم لعلاج مرض الصدفية والبهاق، لكونه آمن وفعّال، كما قامت صيدلية نفقة الدولة بصرف 33 قرار علاج على نفقة الدولة خلال نفس الفترة وقامت صيدلية المعمل بعمل تركيبات لعلاج عدة أمراض مثل الأمراض الفطرية والصدفية والبهاق.

أضافت وكيلة وزارة الصحة أن قسم التحاليل بالمستشفى قام بعمل 56 تحليل تنوع بين تحليل بول وبراز وتحليل هيموجلوبين، كما أنه تم صرف علاج شهري لعدد 39 مريضًا مترددًا للجذام، وقام قسم الأشعة بعمل 235 حالة بجلسات الناروباند، كما تم عمل 209 حالات كي بالتبريد لمرض السنط وعين السمكة والزوائد الجلدية.

وقالت وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ إن مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة مستمرة فى تقديم خدماتها المختلفة التي تهدف للكشف المبكر عن المشاكل الصحية والمبادرة بعلاجها وأن برنامج الكشف المبكر عن الأمراض غير السارية والمزمنة مستمر بتقديم خدمات الكشف عن أمراض السمنة والضغط والسكر، وقد تم توقيع الكشف الطبي على 843 مريض خلال الأسبوع الماضي.

أضافت سوسن سلام أنه تم تحويل الحالات المرضية لاستلام العلاج، وبلغ إجمالي المفحوصين من أول المبادرة، حتى الآن، 772716 مواطن ويقوم بالفحص الفرق الطبية بالمراكز الطبية والإدارات الصحية وتم التنبيه على هذه الفرق بحسن المعاملة وخصوصية النتائج وكذلك إتباع إجراءات مكافحة العدوى وارتداء الواقيات الشخصية.

أوضحت وكيلة وزارة الصحة أن إدارة دسوق الصحية تصدرت يليها إدارة كفرالشيخ الصحية ثم إدارة الرياض الصحية فى عدد الترددات.

الجلدية كفر الشيخ الصحة أسبوع مريض

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وائل لطفي

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