الأحد 12 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة حقائب المواطنين بعين شمس

تشكيل عصابي
تشكيل عصابي

قرر قاضى المعارضات بمحكمة عين شمس، تجديد حبس تشكيل عصابى 15 يومًا على ذمة التحقيق، تخصص نشاطه فى سرقة الحقائب بأسلوب الخطف باستخدام دراجة نارية.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة، فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، قيام شخصين، لهما معلومات جنائية بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى ارتكاب حوادث سرقات الحقائب بأسلوب الخطف باستخدام دراجة نارية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات" قيادة وملك أحدهما والمُستخدمة فى ارتكاب حوادث السرقة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب عدد 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط (كل المسروقات المستولى عليها – مبلغ مالى من متحصلات واقعة سرقة)، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قاضي المعارضات محكمة عين شمس تشكيل عصابي تجديد حبس سرقة الحقائب أسلوب الخطف

رئيس التحرير

وائل لطفي

ملاحظات حول حقوق الإنسان

الأكثر قراءة

رابط نتيجة تنسيق الجامعات الخاصة 2021 لطلاب الثانوية العامة

كيفية الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021

3 مراحل.. رحلة الغاز المصرى إلى لبنان عبر «الخط العربى»

إعلان نتيجة القبول الإلكترونى للمرحلة الأولى بالجامعات الخاصة

بكاء وخشوع لأئمة مصر والسودان وقيادات الوزارة فى محاضرة وزير الأوقاف (صور)

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2021 تجارة وصناعة وفندقي وزراعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

شغف

علي سعدة

شعب متدين بطبعه ..!!

لواء.حمدى البطران

اغتيال الشيخ محمد الذهبي

لواء. محسن الفحام

العنف المجتمعى

حسين دعسة

عودة الظواهرى!

ماجد حبته

النسخة المصرية لحقوق الإنسان

عبدالوهاب داود

عن معنى الدولة والشراكة فى الوطن

الحسين عبدالرازق

لا هوان ولا تهاون

صور

دير جيست

«الذهب الأبيض».. موسم جني القطن

تشييع جثمان محمود العربى لمثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

«ما يمسكم يمسنا».. هكذا أحيت إسرائيل الذكرى الـ20 لأحداث 11 سبتمبر (صور)

إسرائيل تسجل 10 آلاف و84 إصابة جديدة بكورونا

«كاشان».. «جانتس» يكشف قاعدة التدريب على إطلاق الطائرات المُسيّرة فى إيران