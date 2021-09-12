«المؤتمر» يطالب بحملات توعية لطلاب المدارس والجامعات بخطورة الهجرة غير الشرعية

قال إسلام تمراز رئيس اتحاد شباب حزب المؤتمر، أن تعرض الأطفال للهجرة غير الشرعية، التي تحدث عنها الرئيس السيسي أثناء كلمته باحتفالية الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان، يجعلنا نطالب بحملات توعية لطلاب المدارس وطلبة الجامعات بخطورة الهجرة غير الشرعية.

وأشار إلى ضرورة توجيه الشباب نحو العمل الحر، وإقامة المشروعات الصغيرة التي تساعد الدولة عليها وتوضيح مميزاتها للشباب.

وطالب وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي بعمل حملات توعية خاصة "أننا مقبلين على بداية العام الدراسي الجديد والذي سيبدأ خلال أيام قليلة، لافتا إلى ضرورة تعاون المؤسسات الدينية مع مؤسسات المجتمع المدني والإعلام أيضا، وذلك لتوجيه أفكار الشباب وتصحيح أفكارهم حول الهجرة غير الشرعية.

الجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحدث بالأمس خلال فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، عن تعرض الأطفال للهجرة غير الشرعية، حيث أدان الرئيس السيسي الظروف التي أدت لتعرض الأطفال لظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في حلقة نقاشية بعنوان "حقوق الإنسان الحاضر والمستقبل" على دور التعليم والإعلام والمؤسسات الدينية في حماية الأطفال من الهجرة غير الشرعية.

وعلق الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء حديثه خلال احتفالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان، على واقعة هروب طالب بالمرحلة الإعدادية عبر منفذ السلوم لدولة أجنبية، عن طريق الهجرة غير الشرعية قائلا: “هل وسائل الإعلام والتعليم والمؤسسات الدينية قائمة بدورها لما طالب في سن زي ده يشوف الأمل خارج بلده”.

كما حذر الرئيس عبد الفتاح السيسى، من ظاهرة النمو السكانى والتي تمثل تحدى كبير يواجه الدولة المصرية وينتج عنها قضايا كثيرة من الهجرة غير الشرعية.