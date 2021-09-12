الكنائس المصرية: نحقق يومًا بعد يوم مبادئ الدولة المدنية العصرية الحديثة

أشاد الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن ٢٠٢٢ عامًا للمجتمع المدني، والاستراتيجية الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان في مصر، كما أكد رئيس الإنجيلية أننا نحقق يوما بعد يوم مبادئ الدولة المدنية العصرية الحديثة، وكان آخرها اليوم بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عن عام ٢٠٢٢ عامًا للمجتمع المدني، والتي نستكمل بها نهضة الدولة المصرية والجمهورية الجديدة.

وأضاف رئيس الإنجيلية:" تسعى الدولة المصرية منذ ٣٠ يونيو إلى تطبيق رؤية وطنية مخلصة تحقق دولة المواطنة والحقوق، من خلال تكامل العمل بين مؤسسات الدولة الرسمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لبناء قوام حقيقي للتنمية المستدامة، بإصرار ومتابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي بدأت تظهر بشائر مجهوداتها على شرائح المجتمع المصري المختلفة، من خلال مبادرات صندوق تحيا مصر، وحياة كريمة.

ومن جهته أكد القمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي لعام ٢٠٢٢ عامًا للمجتمع المدني، والاستراتيجية الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان في مصر، يعد تكريسا وتتويجا لكل الجهود البناءة التي تقوم بها الدولة المصرية في سبيل دعم وتعزيز مكتسبات المرحلة الراهنة التي تهدف إلى بناء الإنسان المصري في مختلف المجالات.

وقال إبراهيم، إنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مسئوليته وضع أمام عينيه عددا من الملفات والقضايا أهمها الاهتمام بالإنسان المصري وحقوقه، وهو ما ظهر بوضوح في العديد من المشروعات الاجتماعية والتنموية التى تشهدها بلادنا حاليا، لافتا إلى أن الدولة حريصة على منح كل مواطن حقوقه كاملة مع التوجيه بضرورة أداء كل فرد لواجبه حتى تكتمل ملامح الجمهورية الجديدة التى تليق بجميع المصريين.

وأضاف أن أحد أهم معايير النجاح لدى الدول هو الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان، وأن إعلان الرئيس السيسي عن استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان يعد بمثابة نقلة هامة لمصر وأبنائها، وهو بلا شك أمر يدعم التنمية الحادثة على أرض مصر حاليا، والتى تقودها رؤية واضحة لإحداث نقلة كبرى لمصر، لافتا إلى أن مصر تمتلك كافة المؤهلات والإمكانيات التى تجعلها قادرة على تحقيق طموحات أبنائها بفضل الطاقات الموجودة في كل مكان على أرض مصر.

وتابع أن الرئيس السيسي اهتم منذ توليه المسئولية بدعم مبدأ المواطنة وكان من ثمار ذلك صدور قانون بناء وترميم الكنائس، فضلا عن دعم مشاركة الشباب في مختلف المواقع والمناصب القيادية، والاهتمام بحقوق المرأة، واطلاق العديد من المبادرات لتوفير حياة أفضل لجميع المصريين.