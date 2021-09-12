الأحد 12 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الفيوم يوجه بالتوسع في مراكز التطعيم لتيسير حصول المواطنين على اللقاح

اجتماع محافظ الفيوم
اجتماع محافظ الفيوم

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً مع الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة، والدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة، لبحث خطط وآليات التوسع بمراكز التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد، وتجهيز 6 مراكز مجمعة للتطعيم بمراكز الشباب، للتيسير على المواطنين في التسجيل والحصول على اللقاح بالقرب من محل إقامتهم.

و قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ وجه بالتنسيق المشترك بين مديريتي الصحة والشباب والرياضة، وبالتعاون مع مجالس المدن، لسرعة الانتهاء من تجهيز المراكز المجمعة الجديدة للحصول على لقاح كورونا المستجد بمراكز الشباب، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على تجهيز مركز شباب إطسا، و مركز شباب طامية، ومركز شباب شكشوك، ومركز شباب الشواشنة، ومركز شباب المحافظة بالاستاد الرياضي بمدينة الفيوم، فيما يجري حالياً تحديد أحد المواقع بمركز سنورس.

التوسع في توفير جرعات وفرق التطعيم

ووجه المحافظ، وكيل وزارة الصحة، بالتوسع في توفير جرعات وفرق التطعيم، وكذلك زيادة عدد مراكز التطعيم المنتشرة بمختلف أنحاء المحافظة، للتيسير على المواطنين في الحصول على اللقاح، وذلك بهدف الانتهاء من حصول جميع من تجاوز 18 عاماً من أبناء المحافظة وعددهم مليون و750 ألف مواطن، لجرعات اللقاح قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل، مع البدء في توفير جرعات اللقاح للجهاز الإداري بالمحافظة، وجميع طلاب المدارس والجامعات وأعضاء هيئة التدريس والإداريين والعمال قبل نهاية شهر أكتوبر المقبل.

تطبيق الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة المترددين على مراكز التطعيم

كما وجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة الشباب والرياضة، بتوفير فرق من المتطوعين بواقع 6 – 10 أفراد بكل مركز تطعيم، للمساهمة في تسجيل المواطنين، وتنظيم عملية الخروج والدخول، مع الحفاظ على المسافات الآمنة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، لضمان سلامة جميع المترددين على هذه المراكز، كما وجه المحافظ، وكيل وزارة الصحة ووكيل وزارة الشباب والرياضة بمعاينة المواقع التي تم اختيارها، للوقوف على التجهيزات اللازمة بكل موقع، وكذلك عقد لقاء مع المتطوعين بكل مركز لبحث آليات العمل.

فيما أشار وكيل وزارة الصحة إلى أنه تم تخصيص 27 مركزاً بمختلف أنحاء المحافظة، لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، فضلاً عن تجهيز 5 مراكز للمسافرين، و10 فرق متحركة تجوب مراكز المحافظة للتيسير على المواطنين في الحصول على اللقاح، لافتاً إلى أن مراكز التطعيم تستقبل المواطنين من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة التاسعة مساءً بشكل يومي.

الأنصاري يوجه بالتوسع مراكز التطعيم لجرعات اللقاح

رئيس التحرير

وائل لطفي

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