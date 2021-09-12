بعد الخروج من أوروبا.. كيف تسبب الإهمال البريطاني في تشتيت آلاف العائلات؟

كشفت امرأة بريطانية عن معاناة آلاف الأسر التي تفرقت بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أنها اضطرت إلى فصل ابنها البالغ من العمر 6 سنوات عن والده الفرنسي لأن قواعد ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي منعت زوجها من العودة معها إلى المملكة المتحدة للحصول على وظيفة جديدة دون موافقة مسبقة من وزارة الداخلية.

وبحسب صحيفة "الاوبزرفر" البريطانية، فبعد 11 عامًا في فرنسا ، قرر الزوجان، اللذان يعملان في وظائف تتطلب مهارات عالية في صناعة الدفاع، العودة إلى المملكة المتحدة واعتقدوا أن الأمر سيكون بسيطًا.

ومع ذلك، لم تعد وزارة الداخلية تعترف بالسماح لأسرة من الاتحاد الأوروبي بالعودة التي استخدمها زوجها قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتستغرق الآن شهورًا للرد على طلبات الحصول على نسخة بريطانية.

وتؤدي التأخيرات إلى تقسيم عدد لا يحصى من العائلات، حيث يمكن لأحد الوالدين البريطانيين العودة إلى المملكة المتحدة ولا يمكن للوالد غير البريطاني - سواء كان مواطنًا في الاتحاد الأوروبي أو من أي مكان آخر من العودة.

وأوضحت المرأة كيف أنه لم يكن لديها خيار سوى القيام بالرحلة مع ابنها لأن وظيفتها الجديدة بدأت في 6 سبتمبر ، وعلى الرغم من أنها كانت تتوقع تصريحًا عائليًا لزوجها في غضون 15 يومًا، بعد شهرين من تقديم طلبها، إلا أنها لا تزال تنتظر لاستجابة وزارة الداخلية.

وأكدت الصحيفة أن المرأة البريطانية كانت قلقة للغاية من احتمال رفض دخول ابنها الذي يحمل الجنسيتين لأنه لم يحصل بعد على جواز سفره البريطاني ، لدرجة أنها ذهبت إلى أبعد من ذلك لتقول إنه كان ذاهبًا لقضاء عطلة إذا استجوبه مسئولو الهجرة.

وأرسلت أمتعتها بشكل منفصل لتبدو وكأنها لا تنقل بلدها، وقالت: "الأمر صعب للغاية على ابني، حاولنا تسليط الضوء على الأمر ، فقط قلنا إننا ذاهبون في إجازة ، لكنه يفتقد والده، الآن يقول: "أفتقد بابا - متى يمكننا رؤية بابا ، متى يمكننا رؤية الكلب؟"

كما أنها تشعر بالسوء تجاه زوجها، الذي ترك وظيفته أيضًا تحسباً للعودة إلى لندن، مدير عمليات الطيران في صناعة الدفاع، وهو الآن عاطل عن العمل وقد لا يكون قادرًا على قبول وظيفة جديدة في المملكة المتحدة أثناء التقدم بطلب للحصول على تصريح عائلي.

ويتعين على الأزواج من خارج الاتحاد الأوروبي وغير البريطانيين الآن الاعتماد على سابقة قانونية في الاتحاد الأوروبي عام 1992 تُعرف باسم "طريق سوريندر سينج" للعيش في المملكة المتحدة.

وتعهدت الحكومة بأن أي شخص يعود إلى المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي ويمارس حقوقه في حرية التنقل يمكنه العودة مع زوج أجنبي بموجب هذه السابقة.

ومع ذلك، قبل أن يتمكن الزوج أو الشريك الدائم من تقديم طلب البقاء في الدولة ، يجب أولاً إصدار تصريح عائلي لهما.