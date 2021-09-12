الأحد 12 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

قطاع المقاولات يستهدف 120 مليار دولار صادرات في العام الجديد

المهندس حسن عبد العزيز
المهندس حسن عبد العزيز

قال المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد الإفريقي لمنظمات التشييد والبناء، إنه مستهدف حجم صادرات بقطاع المقاولات  للدول الإفريقية والعربية خلال العام المقبل 2022_2023 بالمرحلة الأولى نحو 120 مليار دولار. 

وأضاف «عبد العزيز» في تصريحات لـ«الدستور»، أن تعد مصر حاضنة تصدير قطاع التشييد والبناء، حيث إن الاتحاد يسعى لزيادة الصادرات لأكثر من 35 دولة بالقارة السمراء، فضلًا عن  إعادة أعمار دول الجوار والدول العربية. 

انطلاقة جديدة لزيادة صادرات قطاع التشييد بالقارة 

وأوضح رئيس الاتحاد الافريقي لمنظمات التشييد، أن متلقى بناة مصر يلقي بظلاله لزيادة الصادرات المصرية لقطاعي التشييد والعمالة المصرية ومواد البناء، مشيرًا إلى اهتمام  العديد من البنوك الإفريقية التي خصصت ميزانية سنوية تتخطى المليار دولار، وجهات التمويل الآخر التي تعد السقف الأساسي لتمويل المشروعات لشركات المقاولات، وذلك لتعزيز ملف صادرات قطاع التشييد. 

ولفت إلى أن متلقى بناة مصر انطلاقة جديدة لزيادة التعاقدات بين الشركات المقاولات المصرية ودول القارة السمراء للاستفادة بخبرات وكفاءات الشركات المصرية، مشيرًا إلى أن هناك توجهات مهمة من الدولة تدعم تعزيز مشاركة الشركات المصرية المتخصصة فى مجالات الإعمار والتنمية بالدول العربية والإفريقية. 

جدير بالذكر أنه من المقرر انطلاق الدورة السادسة من ملتقى بناة مصر«الحدث الأكبر فى قطاع التشييد والبناء» في 15 سبتمبر الجاري تحت عنوان «التجربة المصرية.. ورؤية جديدة لمخططات التعمير بالدول العربية والإفريقية»، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، بمشاركة أكثر من 300 قيادة تنفيذية يمثلون كبريات شركات المقاولات والاستثمار العقاري والمؤسسات المالية والبنكية والطاقة ومسئولي صناديق استثمار عقاري محلية وإقليمية، لاستعراض جهود التنمية العمرانية غير المسبوقة وتطوير مشروعات البنية التحتية الهائلة وتدشين مدن الجيل الرابع لبناء «الجمهورية الجديدة»،  لتحفيز تصدير المقاولات والعقار المصري للخارج باعتباره أحد أهم المحاور الرئيسية لإعادة هوية الاقتصاد المصري في العديد من الأسواق كأحد أهم الاقتصاديات الناشئة.

عبد العزيز قطاع التشييد يستهدف 120 مليار دولار حجم صادرات خلال الأداب علا العلاف انطلاقة جديدة لتعاقدات الشركات القاولات المصرية

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