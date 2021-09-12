الأحد 12 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إيطاليا: تطعيم أكثر من ثلثي السكان بلقاح «كوفيد 19»

كورونا في إيطاليا
كورونا في إيطاليا

صرح وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا اليوم الأحد، بأنه تم تطعيم أكثر من ثلثي المواطنين الإيطاليين بلقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال سبيرانزا إن الحكومة لديها قناعة أن اللقاح هو السلاح الأساسي في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأكد سبيرانزا - وفقا لما أوردته وكالة انباء "أنسامد" الإيطالية - أن الحكومة تضع كل طاقتها لزيادة عدد الأشخاص الذين يتم تحصينهم، مضيفا: "لقد وصلنا الآن إلى 73.5% من الأشخاص الذين حصلوا بالفعل على جرعتين، ونعمل على الوصول بهذه النسبة إلى 80% في نهاية سبتمبر الجاري".

وقال "يبدو لنا هذا هدفًا واقعيًا ومعقولا. سنفعل كل ما هو ضروري لتحقيق ذلك".

 

الصحة الايطاليه إيطاليا لقاح كوفيد-19 روما

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