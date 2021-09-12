إيطاليا: تطعيم أكثر من ثلثي السكان بلقاح «كوفيد 19»

صرح وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا اليوم الأحد، بأنه تم تطعيم أكثر من ثلثي المواطنين الإيطاليين بلقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال سبيرانزا إن الحكومة لديها قناعة أن اللقاح هو السلاح الأساسي في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأكد سبيرانزا - وفقا لما أوردته وكالة انباء "أنسامد" الإيطالية - أن الحكومة تضع كل طاقتها لزيادة عدد الأشخاص الذين يتم تحصينهم، مضيفا: "لقد وصلنا الآن إلى 73.5% من الأشخاص الذين حصلوا بالفعل على جرعتين، ونعمل على الوصول بهذه النسبة إلى 80% في نهاية سبتمبر الجاري".

وقال "يبدو لنا هذا هدفًا واقعيًا ومعقولا. سنفعل كل ما هو ضروري لتحقيق ذلك".