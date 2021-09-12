الأحد 12 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزيرة التضامن: ميكنة 36 خدمة للجمعيات الأهلية بنهاية أكتوبر المقبل

نيفين القباج
نيفين القباج

قالت الدكتورة  نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن المجتمع المدني يلعب دورا وسيطا بين الفرد والدولة وتعبئة الجهود الفردية والاجتماعية وتحفيز روح المشاركة والتنمية والتأثير فى السياسات العامة والاعتزاز بالهوية المصرية، وشريك في التنمية.

وأضافت القباج، خلال إطلاق المرحلة الثانية لمنظومة العمل الأهلي، أنه سيتم الانتهاء من ميكنة 36 خدمة للجمعيات والمؤسسات الأهلية بنهاية أكتوبر المقبل في إطار الحرص على التحول الرقمي وتسهيل الحصول على الخدمات، لافتة إلى أن المجتمع المدني شريك أساسي مع الدولة لنهضة الوطن، وهو ما آثر على حياة الناس وأن الدولة تسعى كافة إلى بناء مصر الرقمية والوصول إلى مجتمع رقمي يتعامل مع كل مناحى الحياة لذلك يتم التحول الرقمى والحوكمة، ونتعهد مع المجتمع المدنى بتطوير الميكنة.

وأوضحت  الوزيرة أن القاهرة الكبرى تحتل مكانة كبيرة فى توفيق أوضاع الجمعيات مع اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الجمعيات، مناشدة الجمعيات الكبرى بمد يد العون للجمعيات الصغرى حتى تصبح المنظومة صلبة قوية من القمة إلى القاع، لتحسين الآداء، وبناء جسور التواصل بين الشركاء والمجتمع الأهلي.

وبدأ منذ قليل المؤتمر الصحفى للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ لإطلاق المرحلة الثانية من المنظومة الإلكترونية المتكاملة لتنظيم العمل الأهلي، وتقديم  المزيد من الخدمات والمزايا التي تسهل كافة الإجراءات لمؤسسات ومنظمات المجتمع الأهلي، بحضور أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن للمجتمع الأهلي.

واستعرضت وزارة التضامن الاجتماعىُ الخدمات التى ستقدم للحمعيات الأهلية إليكترونيا ومنها إشهار الجمعيات بمجرد الأخطار بجانب أيضا توفيق أوضاع الجمعيات، حيث تقدم 18 ألف جمعية ومؤسسة أهلية بطلبات لتوفيق أوضاعهم للائحة التنفيذية الجديدة لقانون الجمعيات الأهلية منهم 30% من القاهرة، كما سيتم تخصيص رقم كودى للحمعية مكون من كذلك تم تقديم 43 فرعا لمنظمة أجنبية لتوفيق أوضاعهم وكذلك أيضا اتحادات إقليمية.
 

اللائحة التنفيذية وزيرة التضامن وزيرة التضامن الاجتماعي المجتمع المدنى التضامن الاجتماعي القاهرة الكبرى نيفين القباج

رئيس التحرير

وائل لطفي

ملاحظات حول حقوق الإنسان

الأكثر قراءة

الحكومة تنفى خفض الحد الأقصى لمشتريات السياح والمصريين بالأسواق الحرة

صلاح على موعد مع رقم قياسى جديد فى الدورى الإنجليزى

تأجيل كأس مصر بطلب من المدير الفنى الجديد للمنتخب

آية قرآنية تُبكى وزير الأوقاف

الإعدام لعاطل قتل مُسنًا أثناء سرقته فى عين شمس

عُثر عليه فى شقته مقيدًا ومكممًا.. القصة الكاملة لـ «قتيل الإيجار» في المرج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

عودة الظواهرى!

ماجد حبته

النسخة المصرية لحقوق الإنسان

عبدالوهاب داود

عن معنى الدولة والشراكة فى الوطن

الحسين عبدالرازق

لا هوان ولا تهاون

صفاء النجار

فى تطييب محمود العربى.. شيخ الصنعة وشهبندر التجار

د.كريمة الحفناوى

الثقافة فى الصعيد.. مصر والكون يسكن هنا فى نيلها وفى صعيدها

ماجد حبته

عشرون عامًا.. ولم تبدأ المحاكمة!

حسين دعسة

كبسولة حكومة طالبان.. فى أرض التطرف والإرهاب

صور

دير جيست

«الذهب الأبيض».. موسم جني القطن

تشييع جثمان محمود العربى لمثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

«كاشان».. «جانتس» يكشف قاعدة التدريب على إطلاق الطائرات المُسيّرة فى إيران

تفاصيل تحقيقات الشاباك مع الأسرى الفلسطينيين الأربعة.. من ساعدهم؟

محكمة إسرائيلية تتهم الأسرى الأربعة الذين أعيد اعتقالهم بالتخطيط لعملية إرهابية