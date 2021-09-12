رئيس مدينة أشمون يتابع تنفيذ مشروعات حياة كريمة بشنشور وسمادون

قام صباح اليوم سامي سرور رئيس مركز ومدينة أشمون بمتابعة تنفيذ المشروعات التي تتم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالوحدة المحلية بشنشور والوحدة المحلية بسمادون، حيث تفقد أعمال الإنشاءات التي تتم بمجمعات المصالح الحكومية، والمجمعات الزراعية، كما قام بتفقد الأعمال التي تتم بقطاع الأبنية التعليمية من إنشاء مدارس جديدة أو رفع كفاءة وتطوير المدارس الموجودة بالفعل.

كما تفقد سرور أعمال مد خطوط المياه والصرف الصحي للمناطق المحرومة وتوسعات محطات المياه ومحطات المعالجة بقري الوحدة المحلية بشنشور وسمادون، كما قام بمتابعة أعمال مد خطوط الغاز الطبيعي بقرية سمادون، كما قام بمتابعة الأعمال التي تتم بقطاع الشباب والرياضة والصحة من إنشاء ورفع كفاءة مراكز الشباب والوحدات الصحية ووحدات الإسعاف، وجاري العمل علي قدم وساق بجميع مشروعات المبادرة الرئاسية بجميع القري دون أي مشاكل أو معوقات.

وخلال جولته بالوحدة المحلية بشنشور وسمادون قام رئيس مدينة أشمون، بمتابعة سير وانتظام العمل بملف التصالح في مخالفات البناء للتأكد من إتباع الخطوات التنفيذية الواردة بقرار مجلس الوزراء، وشدد على ضرورة إنهاء كافة الموضوعات المتعلقة بالملف وتذليل كافة المعوقات لسرعة الإنجاز والبت في جميع الطلبات المقدمة من المواطنين لتقنين أوضاعهم.

من جانبه أكد سرور علي المتابعة المستمرة لجميع المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة بمركز أشمون لتحقيق أقصى استفادة من المبادرة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ورفع مستوى الحياة المعيشية لهم والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من خلال الإستمرار في التدعيم الكامل لمشروعات البنية التحتية بجميع القري من خلال مبادرة حياة كريمة ، مؤكدا علي ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وتذليل كافة العقبات للانتهاء من تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية للارتقاء بمستوى الخدمات للمواطنين بمركز أشمون.