الأحد 12 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 9 في تصادم «ميكروباص وتمناية» بالطريق الصحراوي بالبحيرة

تصادم
تصادم

أصيب 9 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، منذ قليل، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين بالكيلو 84 اتجاه القاهرة بالطريق الصحراوي" القاهرة – الإسكندرية"، بدائرة مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.
و تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى وادي النطرون المركزي، يفيد بوصول مصابين في حادث تصادم،  وعلي الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة وبالفحص تبين وقوع تصادم سيارة ميكروباص وأخرى " تمناية"، بالكيلو84 في اتجاه القاهرة وأسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم.
والمصابون هم كل من:" خديجة اسلام محمد، عامان، رقية اسلام محمد، 6 سنوات، سلمى اسلام محمد، 12 عامًا، مريم ابراهيم عبد السلام، 10 سنوات، سمية ابراهيم عبد السلام، 22 عامًا، ايمان ماجد محمد، 35 عامًا، عائشة مصطفى ماجد، 8 سنوات، سارة مصطفى ماجد، 6 سنوات، حمزة مصطفى ماجد، سنتان)، وجارى عمل الاسعافات الاولية والفحوصات اللازمة، و وتحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

نصائح لتجنب حوادث الطرق

 

يمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها:

- عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه.

- تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة.

- عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة.

- الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين.

- اتباع إرشادات الأزمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة.

- التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم.

- عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة.

- المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة.

- القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

محافظة الإسكندرية وادى النطرون مركز شرطة الطريق الصحراوي أمن البحيرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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