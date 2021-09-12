الأحد 12 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم في مصر وسعر البيض والبط والسمان

دواجن
دواجن

أسعار بورصة الدواجن اليوم في مصر، يبحث  الكثير من المواطنين  بشكل  مستمر عبر محرك البحث "جوجل" عن سعر البيض والرومي والسمان لمعرفة التغير اليومي في  أسعارها، حيث تعد الدواجن غذاء رئيسي عندهم ، لكونها منتج منخفض السعر، مقابل اللحوم الحمراء.

أسعار بورصة الدواجن اليوم في مصر

وفى تلك السطور تستعرض "الدستور" فى ظل ما تقدمه للمواطن من خدمات، متوسط أسعار الدواجن في السوق المحلية وبورصة الدواجن والكتاكيت، اليوم  الأحد ١٢  من سبتمبر الجاري.

أسعار الدواجن البيضاء

وتشهد أسعار الدواجن اليوم السبت  استقرارًا بالأسواق المحلية  المختلفة اليوم، ليستمر هذا الاستقرار الذي بدأ منذ  أسابيع سابقة.

فقد سجل   سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء  بالمزرعة ما بين  23 و24 جنيهًا، بينما يسجل سعر البيض بالسوق المحلى  نحو  26 إلى 28 جنيه.

- كما بلغ سعر  الدواجن البلدى اليوم 36 جنيهًا للكيلو للمستهلك، بينما  يصل  الساسو نحو 32 جنيهًا.

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استقرار أسعار البيض والدواجن بالسوق المحلي اليوم الأحد 12 سبتمبر 2021

سعر كرتونة البيض

طرأ تغيير طفيف على سعر كرتونة البيض الأبيض والأحمر ، حيث تراوح  بين 42 و45 جنيهًا، كما وصل سعر كرتونة البيض البلدي للمستهلك بمختلف المناطق 50 جنيهًا.

اسعار البط اليوم

وصلت اسعار البط المسكوفى عمر يوم واحد اليوم السبت نحو  15 جنيهًا، بينما وصل سعر البط الفرنساوي عمر يوم واحد، إلى نحو 12 جنيهًا.

أسعار السمان اليوم

أسعار بورصة الدواجن اليوم في مصر تشغل بال الكثير من الأشخاص بسبب التغير المستمر في الأسعار بشكل يومي وفي الأسواق المحلية، فقد يبلغ  سعر  كيلو السمان الأسمر ياباني حي ممتاز فاخر، عمر يوم، نحو 2.25 جنيه، فيما يسجل سعر  بيع السمان حي هجين بياض ممتاز فاخر، عمر 14 يومًا، إلى نحو 5.50 جنيه.

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وائل لطفي

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