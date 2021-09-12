الأحد 12 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

استقرار سعر الدينار الكويتي لدى البنوك اليوم الأحد 12-9-2021

الدينار الكويتى
الدينار الكويتى

استقر سعر الدينار الكويتي للبيع والشراء لدى البنوك أمام الجنيه المصري اليوم الأحد الموافق 12/9/ 2021، بالتزامن مع تحسن متواصل فى أداء الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية منذ بداية شهر سبتمبر الجارى.

سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 12-9-2021

وتراوح سعر شراء الدينار الكويتي في مستهل تعاملات اليوم الأحد بين 48.4900 جنيه و52.0261 جنيه، بينما تراوح سعر بيع الدينار الكويتي ما بين 52.3600 جنيه و52.477 جنيه، حيث استقر سعر الشراء لدى البنك المركزى المصرى عند 52.0261 جنيه، واستقر سعر البيع عند 52.4735 جنيه، واستقر سعر الدينار الكويتي "بنكنوت" ببنك مصر  للشراء عند 49.4231 جنيه، وبلغ سعر البيع 52.3881 جنيه، وفيما يخص سعر دينار كويتي "تحويل"  بلغ سعر الشراء 49.4280 جنيه وبلغ سعر البيع 52.3880 جنيه.

واستقر سعر الدينار الكويتي "بنكنوت" لدى البنك الأهلي المصري عند 49.3765 جنيه  للشراء واستقر سعر البيع عند 52.3463 جنيه، واستقر سعر دينار كويتي "تحويل" عند  49.3765 جنيه للشراء واستقر سعر البيع عند 52.3463 جنيه، كما استقر سعر الدينار الكويتي أقل مستوياته لدى بنك الإسكندرية عند  48.4900 جنيه للشراء و 52.3600 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتي لدى البنك التجاري الدولي 49.3734 جنيه للشراء 52.477 جنيه للبيع.

كانت وزارة الصحة المصرية قد التقت مؤخرًا مع سفير دولة الكويت بالقاهرة محمد صالح الذويخ، لبحث تطبيق الاشتراطات الصحية للحد من فرص انتشار فيروس كورونا المستجد بين المسافرين بين مصر والكويت، فى إطار تيسير حركة انتقال المواطنين بين البلدين.

وتعتمد الكويت 4 لقاحات هي أسترازينيكا وفايزر وجونسون وموديرنا، كشرط أساسى للاستقبال الوافدين على أراضيها، مع التوقيع على تعهد بمجرد الوصول إلى الكويت، بأن يسجل المسافر في تطبيق "شلونك" برقم هاتف كويتي، وتتخذ الحكومة الكويتية إجراءات سريعة لإتمام عملية تلقيح 100% من مواطنيها قريبًا.

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وائل لطفي

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