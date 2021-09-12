تقرير نمساوي يكشف عن صلة بين عناصر الإخوان وجمعية رابطة الثقافة

نشر مركز توثيق الإسلام السياسي التابع للحكومة النمساوية، والذي تم تأسيسه من أجل محاربة جماعات الإسلام السياسي وفي مقدمتهم جماعة الإخوان في النمسا، دراسة جديدة كشفت عن وجود روابط بين مؤسسة رابطة الثقافة النمساوية وجماعة الإخوان المصنفة في عدد من الدول على أنها منظمة إرهابية.

ووفقا للدراسة التي نشرها مركز توثيق الإسلام السياسي على موقعه الالكتروني فإن جماعة الإخوان في أوروبا بشكل عام نجحت في إنشاء نظامًا معقد يضم العديد من المنظمات غير الوطنية، ومعاهد التدريس ومراكز إصدار الفتوى حيث أنشأت الجماعة فروع محلية لها في أوروبا.

وأكدت الدراسة أن الفروع المختلفة لجماعة الإخوان المسلمين حول القارة الأوروبية لاتكشف بشكل معلن عن انتمائها للجماعة على الإطلاق، كما استشهدت دراسة المركز النمساوي بحديث سابق لأيمن علي مستشار الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي حيث قال أن منظمات الإخوان في الخارج تنسق مع جماعة الإخوان المسلمين، ولكنها غير مرتبطة بها بعلاقات عضوية مباشرة".

وحللت الدراسة العديد من البيانات والمعلومات الخاصة بالأحداث التي سبق وأن نظمتها الرابطة، فضلًا عن معلومات حول الأشخاص المنتمين للرابطة، و بتحليل هذه المعلومات والبيانات تبين الدراسة وجود علاقة قوية بين الرابطة والجماعة.

وخلصت الدراسة إلى أن الرابطة الثقافية لا تعلن انتمائها لجماعة الإخوان بالفعل ولكنها على علاقة قوية وعلى اتصال مباشر مع جماعة الإخوان المسلمين كما تربطها ت اتصالات وثيقة سرية مع أشخاص من بيئة الإخوان المسلمين في أوروبا، وتحديدا جماعة الإخوان في ألمانيا، فضلًا عن اتصالات الرابطة مع مركز الجماعة الرئيسي بمصر فضلًا عن اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا.

شخصيات إخوانية في الرابطة

من ضمن الأشخاص التي قال المركز إنهم على علاقة قوية بالجماعة أيمن علي، الإمام السابق لمسجد النور التابع لرابطة الثقافة في مدينة جراتس النمساوية قبل أن يصبح مستشارا لمرسي، حيث لعب دورًا مركزيًا في دمج الرابطة في الشبكة الأوروبية للإخوان المسلمين.

وسبق وأن أقرّ الأخوان جمال وأيمن مراد، اللذان كانا أيضا قياديين مهمين في رابطة الثقافة لفترة طويلة، أنهما ينتميان إلى جماعة الإخوان المسلمين.

وأكد جمال مراد، العضو المؤسس لرابطة الثقافة والمشتبه به في تحقيقات ملف الجماعة بالنمسا، عضويته في جماعة الإخوان المسلمين في مقابلة مع قناة تابعة للجماعة تبث على الإنترنت عام 2013.