رفع فيلم «مش أنا» من بعض دور العرض لاستقبال الأفلام الجديدة

تذيل فيلم “مش أنا” قائمة الأفلام المعروضة في دور العرض السينمائي ليحتل الفيلم المركز الثامن في سباق الإيرادات اليومية لشباك التذاكر، حيث حقق الفيلم أمس إيرادات بلغت قيمتها 28 ألف جنيه.

وبدأت بعض دور العرض في رفع الفيلم من السينمات لضعف إيراداته واستقبال أفلام جديدة، حيث يشهد الموسم السينمائي الحالي حرب تكسير عظام بين النجوم بعد أن تسابقت الشركات المنتجة في طرح الأفلام التي أجلت أكثر من مرة بسبب إغلاق دور العرض لانتشار فيروس كورونا المستجد.

قصة فيلم مش انا

قصة الفيلم تدور حول الشاب حسن “تامر حسني”، شخصية ذات طباع مختلفة، الذي يعاني مرضا نفسيا، وتصدر منه عدة تصرفات غريبة لا يقصدها، كضرب نفسه أو تحريك جسده غصب عنه، وكأن شخصًا آخر يفعل ذلك معه، ولا يصدقه أحد عندما يحكي ماذا يحدث له.

أبطال فيلم مش أنا

"مش أنا" يشارك فيه الفنان تامر حسني بالفكرة والسيناريو والحوار والبطولة، ويشاركه في بطولة الفيلم الجديد كل من الفنانة حلا شيحة، والفنان ماجد الكدواني، والقديرة سوسن بدر، والفنانة شيرين، والفنان حجاج عبدالعظيم، بالإضافة إلى ضيوف الشرف، على رأسهم الفنان إياد نصار، ومحمد عبدالرحمن، وعصام السقا، والفيلم من إخراج سارة وفيق.

على جانب آخر يستعد بطل الفيلم النجم تامر حسني لإحياء حفل غنائي ضخم داخل حديقة الجوهرة الذهبية بالإسكندرية، الأحد الموافق 26 سبتمبر الجاري؛ احتفالاً بتخرج طلاب كلية التجارة.

وطرحت الشركة المنظمة التذاكر الخاصة بالحفل، التى جاءت بفئتين الأولى بـ250 جنيهًا، أما الثانية VIB بمبلغ 500 جنيه.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى الرابعة مساءً، ويقدم خلاله تامر باقة متنوعة من أبرز أغنياته التي قدمها خلال مشواره الفني، منها «مبطلناش إحساس، في جمال كده، عيش بشوقك، يا واحشني، صعبة، حلو المكان»، وغيرها.

وطرح تامر مؤخرًا أغنية "صعبة" على طريقة الفيديو كليب وحققت نسبة مشاهدة عالية، عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وهي كلمات وألحان عزيز الشافعى، توزيع عبدالرحمن شوقى، ماستر على فتح الله، إخراج تامر حسنى،